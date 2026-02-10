Στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) βρέθηκε αναισθησιολόγος στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο επιβλήθηκαν βαρύτατα πρόστιμα μετά τον εντοπισμό συστηματικής απόκρυψης εισοδημάτων. Η υπόθεση, η οποία τελεσιδίκησε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μετά την απόρριψη της προσφυγής του ιατρού, αφορά τη διετία 2016-2017.

Η έρευνα πυροδοτήθηκε από πληροφοριακό δελτίο που αφορούσε αγγειοχειρουργό, συνεργάτη ιδιωτικής κλινικής. Στο πλαίσιο της παροχής στοιχείων από την κλινική προς τις ελεγκτικές αρχές, κοινοποιήθηκαν τα ονόματα των συμμετεχόντων αναισθησιολόγων, γεγονός που οδήγησε τους ελεγκτές στον συγκεκριμένο ιατρό.

Από τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων προέκυψε μια πάγια τακτική υποκοστολόγησης ιατρικών πράξεων. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο ιατρός εξέδιδε αποδείξεις με σχεδόν ενιαίο και ασυνήθιστα χαμηλό αντίτιμο, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο:

Εκδόθηκαν συνολικά 1.530 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Το 80,20% αυτών (1.227 παραστατικά) κυμαινόταν μεταξύ 10 και 50 ευρώ.

Επιπλέον 28 αποδείξεις κυμαίνονταν μεταξύ 51 και 100 ευρώ.

Η εικόνα αυτή κρίθηκε από τις αρχές ως προσχηματική, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των αμοιβών εμφάνιζε μια αδικαιολόγητα ομοιόμορφη τιμολόγηση, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των περιστατικών.

Μετά την αποτυχία του ιατρού να δικαιολογήσει τη δυσανάλογα χαμηλή τιμολόγηση ενώπιον της δικαιοσύνης, επικυρώθηκαν οι καταλογισθέντες φόροι και τα πρόστιμα. Στον αναισθησιολόγο επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος 95.726,56 ευρώ για τη πρώτη χρονιά και 121.624,89 ευρώ για την επόμενη.