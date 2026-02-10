Η διαμάχη ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Παύλο Μαρινάκη για το άρθρο 86 φουντώνει. Το πρωί της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στον πρώην πρόεδρο του ΠαΣοΚ και κορυφαίο συνταγματολόγο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «ο κ. Βενιζέλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κάνοντας κακή χρήση του άρθρου 86 προστάτευσε κάποιους υπουργούς. Το άρθρο 86, όμως, προϋπήρχε του Συντάγματος στην αναθεώρηση του οποίου πρωτοστάτησε ο κ. Βενιζέλος το 2001. Ο κ. Βενιζέλος τότε πρόσθεσε το αμελητί, να σταματάει δηλαδή η δικαιοσύνη όταν συναντάει ένα όνομα πολιτικού.

Ο άνθρωπος δηλαδή που πρωτοστάτησε στο να απαγορεύεται στη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα, κατηγορεί εμάς που κάναμε χρήση υποχρεωτική της διάταξης. Το Σύνταγμα σε υποχρεώνει από το 2001 να κάνεις εσύ τη δουλειά του εισαγγελέα».

Παράλληλα σημείωσε σχετικά με την αποσβεστική προθεσμία ότι το «να τη γλιτώνουν κάποιοι 2 χρόνια μετά τι εκλογές μπήκε στο Σύνταγμα το 2001. Ποιος την έβγαλε; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής το 2006 ζήτησε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86 και πήρε 8 μαζί με τη δικά του – μια εξ αυτών του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης γράφεται από τα ναι και από τα όχι όσων επιλέγουν να είναι απόντες».

Το χρονικό της διαμάχης

Όλα άρχισαν λίγο μετά το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε δήλωσή του να αναφέρει τα προαπαιτούμενα που πρέπει να υπάρξουν, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου. «Θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Λίγες ώρες αργότερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος σήκωσε το γάντι. Ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ και κορυφαίος συνταγματολόγος άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος.

Μεταξύ άλλων ο κ. Βενιζέλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία αφού πρώτα «συγκάλυψε τις ευθύνες των Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί».