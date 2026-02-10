Τέσσερις ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος συμμετέχουν σε κορυφαία προγράμματα της φετινής κινηματογραφικής Berlinale, η αυλαία της οποίας θα σηκωθεί την ερχόμενη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Παρότι μόνο μια από αυτές τις ταινίες φέρει υπογραφή Ελληνα σκηνοθέτη, όλες είναι ελληνικές συμπαραγωγές και έχουν υποστηριχθεί από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Αναλυτικότερα

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα:

«Salvation» του Emin Alper, σε συμπαραγωγή Γιώργου Τσούργιαννη (Horsefly). Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 15:15, στο Berlinale Palast.

«DUST» της Anke Blondé, σε συμπαραγωγή Γιώργου Καρναβά (Heretic). Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την ίδια μέρα στις 21:30, Berlinale Palast

Στο πρόγραμμα Perspectives θα βρούμε την ταινία «A Prayer for the Dying» της Dara Van Dusen, σε συμπαραγωγή Φένιας Κοσσοβίτσα (Blonde) και Βίκυς Μίχα (asterisk*). Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:45 στο Bluemax Theater

Στο Forum Expanded, η «Uchronia» του Φιλ Ιερόπουλου, σε παραγωγή του ίδιου θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 21:00 στο Cinema Betonhalle@Silent Green

Να σημειωθεί επίσης ότι σε συνεργασία με το Series Mania, το σχέδιο Antiparos των George O’Neill- Zafeiropoulos και Αλέξανδρου Τσιλιφώνη (παραγωγή: Tanweer Productions) συμμετέχει στο CoPro Series.

Παράλληλα, οι Γιώργος Αθανασίου και Γιώργος Τσιαντούλας επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα Berlinale Talents, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία των Ελλήνων επαγγελματιών του κινηματογράφου στη διεθνή σκηνή.