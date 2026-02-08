Με βροχές, καταιγίδες και έντονη αστάθεια θα κυλήσει ο καιρός την εβδομάδα που οδηγεί στην Τσικνοπέμπτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει, από τη Δευτέρα ξεκινά νέος κύκλος κακοκαιρίας, ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, περιοχές που, λόγω των βροχοπτώσεων, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς τα εδάφη είναι ήδη υπερκορεσμένα.

Παράλληλα, δεν αναμένεται αξιόλογη πτώση της θερμοκρασίας, καθώς, όπως σημειώνει ο ίδιος, «σοβαρά κρύα» δεν θα κάνουν την εμφάνισή τους ούτε αυτή την εβδομάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, με τάση ενίσχυσης από την Πέμπτη και μετά, ενώ οι χιονοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν μόνο ορεινές περιοχές.

Όσον αφορά την Τσικνοπέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με παρόμοιες συνθήκες να επικρατούν και το Σαββατοκύριακο, οπότε και είναι προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τσικνοπέμπτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και αρχικά στα νότια και ανατολικά πελάγη και από το απόγευμα και στο Ιόνιο, 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.