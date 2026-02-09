Δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 3 ετών και μόλις δύο εβδομάδων, αφήνει πίσω της η 35χρονη γυναίκα που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στην Άρτα. Η άτυχη μητέρα κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της.

Η στιγμή της κατάρρευσης, πρόλαβε να ενημερώσει τον σύζυγό της

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν η 35χρονη βρισκόταν στο σαλόνι της οικίας της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, το οποίο είχε φέρει στον κόσμο περίπου δύο εβδομάδες πριν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και πρόλαβε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, πνευμονολόγο στο επάγγελμα, ενημερώνοντάς τον ότι δεν αισθανόταν καλά. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει στο σπίτι, η γυναίκα είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 09:20 το πρωί, το οποίο μετέφερε την 35χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Τα πιθανά αίτια θανάτου

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Παραμένει άγνωστο εάν η πρόσφατη γέννηση του δεύτερου παιδιού της σε ιδιωτική κλινική της Άρτας συνδέεται με τον αιφνίδιο θάνατό της. Άτομα από το περιβάλλον της σημειώνουν ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ποια ήταν η άτυχη 35χρονη

Η 35χρονη ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής και είχε διοριστεί μόλις τον προηγούμενο χρόνο σε σχολείο της Ζακύνθου.

Το γεγονός της απώλειάς της έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά και πλήρη οικογένεια σε βαθιά θλίψη.