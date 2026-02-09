Σφοδρή επίθεση κατά της Κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΠαΣοΚ για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Από την Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν πως οι 500.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα επισημαίνουν ότι η επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων «διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου.

Η ανακοίνωση του ΠαΣοΚ

«Σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς αιγοπροβάτων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου. Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία οδηγείται σε αδιέξοδο, χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση ( 28 Ιανουαρίου 2026), καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου. Η EFSA επιβεβαιώνει ότι:

υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων

είναι ασφαλή, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες

και ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τη διασπορά της νόσου.

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών, η EFSA επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός – στοχευμένος ή και ευρύτερης κλίμακας – αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον έλεγχο της επιδημίας.

Παρά τα ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει μια πολιτική μαζικών θανατώσεων χωρίς στρατηγική πρόληψης, μετατρέποντας την ευλογιά αιγοπροβάτων σε μια διαρκή επιζωοτία, με τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό κόστος.

Στην αυριανή του συνάντηση με κτηνοτρόφους, ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις που κάθε φορά βγαίνουν στην επιφάνεια από τις Βρυξέλλες.