Ακόμη δύο νεκροί μετά από επίθεση των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό ωκεανό. Το ταχύπλοο βομβαρδίστηκα από τις ΗΠΑ καθώς φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών και έπλεε στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Οι υπηρεσίες πληροφοριών «επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές (θαλάσσιες) οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM μέσω X, δίνοντας στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 12 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφει το φονικό πλήγμα.