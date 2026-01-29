Ο Τζέισον Στέιθαμ, ήταν, είναι και πάντα θα είναι, ο Τζέισον Στέιθαμ. Αγέλαστος, αδάμαστος, απροσπέλαστος, αποφασιστικός και κυρίως, αποτελεσματικός. Με αφορμή τη νέα του ταινία «Το καταφύγιο», οι δύο δημοσιογράφοι επιχειρούν μία πλήρη αναδρομή στην καριέρα του δημοφιλούς ηθοποιού μέσα από το Podcast Σινεμά στη Σέντρα.

Στο σημερινό επεισόδιο: Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι και τόσο. Ισως επειδή κάνει πάντα το ίδιο πράγμα αλλά αν δεν το έκανε δεν θα ήταν ο Τζέισον Στέιθαμ. Και στ’αλήθεια, ποτέ δεν κορόιδεψε κανέναν. Στις ταινίες, πάντα μετρ των Πολεμικών Τεχνών και άσσος στο πιστόλι, σε προειδοποιεί «μη παίζεις μαζί μου, θα το μετανιώσεις». Δεν τον ακούν. Και πέφτουν σαν κορίνες του μπόουλινγκ. Πάντα. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο Καταφύγιο, την τελευταία περιπέτειά του, που δίνει την αφορμή στον Αντώνη Καρπετόπουλο και στον Γιάννη Ζουμπουλάκη, να αφιερώσουν, ολόψυχα, ένα ολόκληρο podcast ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ, στον ένα και μοναδικό Τζέισον Στέιθαμ.