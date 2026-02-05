Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου στη Θηβών – Χαλκίδας, όταν δύο οχήματα -υπό άγνωστες μέχρι στιγμής- συνθήκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Από το σφοδρή σύγκρουση τη ζωή του έχασε ένας 57χρονος, ενώ τραυματίστηκε και ένας 52χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, διαπιστώνοντας πως ο 57χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Θηβών –Χαλκίδας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2026



Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του 52χρονου τραυματία. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η τροχαία.