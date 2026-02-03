Έναν και πλέον μήνα (20 Δεκεμβρίου) από τότε που διαπιστώθηκε πως η Αίγινα τροφοδοτείται με ακατάλληλο νερό από την κοντινή Αττική, λόγω της βλάβης που εμφανίστηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό που ένωνε το νησί με την ΕΥΔΑΠ και υπό το βάρος του πορίσματος της Περιφέρειας, που έχει γίνει γνωστό εδώ και μία εβδομάδα, ο δήμαρχος ενημέρωσε τη δημοτική επιτροπή, στο πλαίσιο προ ημερησίας συζήτησης.

Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το Aftodioikisi.gr, ο Γιάννης Ζορμπάς ανέφερε πως προτίθεται να προχωρήσει σε μια διαδικασία, στα όρια της απευθείας ανάθεσης, με τον νόμο του κατεπείγοντος, κατόπιν σχετικής έρευνας των υπηρεσιών, για τη μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία, στο λιμάνι του Λεοντίου.

Η λύση αυτή θα εφαρμοστεί αποκλειστικά για το μεταβατικό χρονικό διάστημα έως την επανυδροδότηση του νησιού από τον υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ το εκτιμώμενο κόστος της αναμένεται να ανέλθει στις 200 χιλιάδες ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

«Έχουμε προβλέψει κάποιες ποσότητες νερού, που θα παρέχονται καθημερινά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να εξαντληθούν, αν ο υποθαλάσσιος αγωγός ολοκληρωθεί», επισήμανε ο δήμαρχος.

Γιατί άργησε η λύση

Απαντώντας σε ερώτηση της επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σίλας Αλεξίου, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου αυτού νωρίτερα, ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε με την Περιφέρεια Αττικής και εξετάστηκαν από μέρους τους κάποιες παρεμβάσεις».

Μεταξύ αυτών ήταν η σύναψη σύμβασης από την Περιφέρεια, για κινητές μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και η μεταφορά νερού με υδροφόρα οχήματα, που θα φορτώνονταν σε πλοία και θα κατέφθαναν στο νησί.

Καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Ζορμπάς, τα σενάρια αυτά δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν, επιλέχθηκε η λύση της μεταφοράς με υδροφόρα πλοία, για την οποία έχει ξεκινήσει η προετοιμασία εδώ και αρκετές ημέρες. Παράλληλα, ο Δήμος οργανώνεται ως προς το σημείο υδροληψίας στο Λεόντι και τις απαραίτητες υποδομές για την ταχεία εκφόρτωση.

Η λύση που πρότεινε ο δήμαρχος στη δημοτική επιτροπή θα αφορά στην σταθερή ύπαρξη ενός μόνιμα ελλιμενισμένου πλοίου, στο οποίο ένα άλλο πλοίο θα έρχεται και θα ξεφορτώνει, ώστε να επιταχύνεται ο ανεφοδιασμός. Από αυτό το πλοίο, θα εφοδιάζεται η κεντρική δεξαμενή της Αίγινας. Το προς ελλιμενισμό πλοίο θα έρθει από την Αλεξανδρούπολη, ενώ το εγχείρημα εν συνόλω θα μπορεί να τροφοδοτεί το νησί με τουλάχιστον 1.000 κυβικά νερού ανά ημέρα.

«Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση του νερού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζορμπάς.

Ομόφωνη η απόφαση

Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τη δημοτική επιτροπή, με την αντιπολίτευση να συμφωνεί στη διαδικασία του κατεπείγοντος και της ανάθεσης.

Οι ημερήσιες ανάγκες του νησιού κυμαίνονται, κατά μέσο όρο, στα 2.500 με 3.000 κυβικά μέτρα νερού, όπως είχε ξεκαθαρίσει ο δήμαρχος σε προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (8/1), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, παρά τη συνδρομή των υδροφόρων του δήμου, το νησί θα συνεχίσει να εξυπηρετείται εν μέρει από τις γεωτρήσεις.

To πορίσματα του δήμου και της Περιφέρειας

Σχολιάζοντας το πόρισμα της Περιφέρειας, ο δήμαρχος αποσιώπησε τη διαφορά ως προς το πρόσημο της εικόνας που απέπνεε η κάθε μια και σημείωσε ότι «και εμείς από τις αναλύσεις που έχουμε από το συμβεβλημένο εργαστήριο, μας υπεδείκνυε ότι πρέπει να κάνουμε χλωρίωση περισσότερο. Αυτό έδειξε και η έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας» και συμπλήρωσε ότι «τα coli (σ.σ. τα ολικά κολοβακτηρίδα) τα είχαμε εντοπίσει και εμείς».

Η αποκατάσταση

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο κ. Ζορμπάς ανέφερε ότι ο πλωτός γερανός που θα χρειαστεί για την επισκευή του αγωγού, έχει μεταφερθεί στον Πειραιά και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον ανάδοχο, στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών έως το τέλος Φεβρουαρίου. Παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολες τεχνικές συνθήκες, τόσο σε επίπεδο βάθους όσο και εξοπλισμού, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προετοιμασία και τήρηση των πρωτοκόλλων. Μάλιστα δήλωσε αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.