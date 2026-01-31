Ο Αντώνης Σαμαράς έχει δεσμευτεί ότι θα περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου για μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολλοί, όμως, αναρωτιούνται γιατί δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα το ραντεβού, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά από ότι φαίνεται αυτές τις ημέρες θα δουν και οι δύο τις ατζέντες τους για να κλείσουν τη μέρα.

Ο Σαμαράς δεν έχει αρνηθεί το ραντεβού και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους ανθρώπους του Προεδρικού Μεγάρου. Αμέσως μετά τον Μεσσήνιο πολιτικό, ο Κώστας Τασούλας θα συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα.

***

Δεύτερη φορά με τους πρώην Όπως σας έγραψα προ ημερών, στις 2 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Υπαπαντής, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν στην εορτάζουσα Καλαμάτα, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός Καραμανλής θα τιμηθεί με τον τίτλο του επίτιμου δημότη της πόλης. Παρών στους εορτασμούς από πλευράς κυβέρνησης θα είναι ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είχε βρεθεί και προ μηνών με τους «πρώην» στην Παλαιά Βουλή, με αφορμή την εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Στην ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής είχε προειδοποιήσει για μείζονα πολιτική κρίση με αφορμή τον βαθμό εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες στη δικαιοσύνη, με τα…σκάγια να παίρνουν και την κυβέρνηση. Θυμάμαι επίσης ότι ο πρόεδρος Αντώνης μετά …βίας είχε απευθυνθεί στον αντιπρόεδρο Κωστή. Πληροφορούμαι ότι ο Κ. Καραμανλής κάνει μια σύντομη ομιλία στην Καλαμάτα, και μένει να δούμε αν θα στρέψει εκ νέου τα πυρά του στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

***

Συνταγματικές «ζυμώσεις» με άρωμα Θράκης

Μία εξόχως σημειολογική συνάντηση ετοιμάζεται για τη Δευτέρα στην Κομοτηνή, με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη να υποδέχεται τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αφορμή είναι το βιβλίο του βουλευτή Ροδόπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το ίδιο πόνημα που πέρυσι τον Οκτώβριο λειτούργησε ως το τέλειο σκηνικό για να βγουν τα μαχαίρια μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμανλή, στη σκιά των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για τη «μακάρια ακινησία» της εξωτερικής πολιτικής του παρελθόντος.

Τότε, το εκδοτικό γεγονός επισκιάστηκε από το βαρύ, πολικό ψύχος στις σχέσεις των δύο ανδρών· τώρα, ο Ευριπίδης επιστρέφει αλλά με άλλον αέρα.

***

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης

Όπως όλα δείχνουν, ο Στυλιανίδης είναι πλέον ο «εκλεκτός» του Μαξίμου για την ηλεκτρική καρέκλα του Προέδρου της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, μια θέση που απαιτεί γερά νεύρα και… συναινετική προδιάθεση.

Το γεγονός ότι στην εκδήλωση δίπλα του θα καθίσει ο Βενιζέλος –ο οποίος τελευταία «χειρουργεί» την κυβέρνηση για τα θεσμικά της ατοπήματα– δίνει στην παρουσίαση άλλη αύρα. Αν προσθέσετε στο πάνελ και τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ο οποίος ως νέος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της Ν.Δ. κρατά τα κλειδιά των εσωκομματικών ισορροπιών, καταλαβαίνετε ότι η συνάντηση θα έχει «ζουμί».

***

Ο Παπαδήμος στο Προεδρικό

Οι συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς πάνε καλά, οι συζητήσεις είναι σε καλό και ήρεμο κλίμα και φαίνεται ότι η επιχείρηση Τασούλα «ρίχνουμε γέφυρες με όλους» πιάνει. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Την Παρασκευή, πάντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Λουκά Παπαδήμο.

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρώην πρωθυπουργός θυμήθηκαν ότι γνωρίστηκαν και ανέπτυξαν συνεργασία και προσωπική σχέση την περίοδο της πρωθυπουργίας Παπαδήμου, κατά τη διάρκεια των ταραγμένων ημερών του δεύτερου μνημονίου και του PSI, τέλος 2011, αρχές 2012.

Μεταξύ άλλων θυμήθηκαν μια κοινοβουλευτική βραδιά, στις αρχές του 2012, όταν ο Παπαδήμος ήταν πρωθυπουργός με την υποστήριξη του ΠαΣοΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ και ο Τασούλας Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ψηφιζόταν ένα νομοσχέδιο με ρυθμίσεις για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων νομικών και φαρμακοποιών.

Δεκαεννιά βουλευτές της ΝΔ (και είκοσι ένα από το ΠαΣοΚ) δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο και διαγράφηκαν αμέσως με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Τότε ο Παπαδήμος πλησίασε τον Τασούλα και ακολούθησε ο εξής διάλογο; Παπαδήμος: «Κύριε Τασούλα, χάσατε 19 βουλευτές;» Τασούλας: «Όχι κύριε Παπαδήμο, κερδίσαμε 70, αυτούς που ψήφισαν υπέρ».

***

Το ταξίδι στις ΗΠΑ

Σε ό,τι αφορά το σήμερα, μίλησαν για τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις και αναφέρθηκαν στους πολλαπλούς κινδύνους που εγκυμονεί ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Παπαδήμος ήταν ενημερωμένος για όλα, άλλωστε επέστρεψε πρόσφατα από ακόμα ένα ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Πηγές με γνώση όσων ειπώθηκαν λένε ότι στάθηκαν σε ένα σημείο: Διεθνώς εκείνο για το οποίο όλοι μιλούν είναι το ενδεχόμενο πολιτικού κινδύνου σε κάθε χώρα. Τι σημαίνει πολιτικός κίνδυνος; Να μην μπορεί μια χώρα να κυβερνηθεί από μια σταθερή κυβέρνηση και να υπάρχει αβεβαιότητα που επηρεάζει την οικονομία. Ο πολιτικός κίνδυνος συζητιέται από πολλούς για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όχι όμως προς το παρόν για την Ελλάδα.

