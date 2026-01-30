Την αδιάφορη και σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, απέναντι σε ευάλωτους ανθρώπους, καταγγέλλει η οικογένεια του 30χρονου Γουάελ Ταραμπίσι, που πάλευε με τη νόσο Pompe, μια σπάνια γενετική πάθηση, που προκαλεί προοδευτική αδυναμία των μυών και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από αναπνευστικά προβλήματα, αν δεν αντιμετωπιστεί και πέθανε χωρίς τον μοναδικό φροντιστή του, τον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη από την ICE.

Ο πατέρας του, Μαχέρ Ταραμπίσι, είχε αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στη φροντίδα του γιου του. Όμως στις 28 Οκτωβρίου 2025, κατά την ετήσια παρουσία του στο γραφείο της ICE στο Ντάλας, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη φυλακή Blubonnet, 200 μίλια μακριά από το σπίτι του. Λίγες εβδομάδες μετά, η υγεία του Γουάελ επιδεινώθηκε δραματικά.

Η οικογένεια τονίζει σε δημοσίευση στο GoFundMe: «Το σώμα του Γουάελ δεν άντεξε το στρες. Η παρουσία του Μαχέρ στη ζωή του δεν ήταν προαιρετική, αλλά απαραίτητη για την επιβίωση και την ευημερία του».

Κατάρρευση της υγείας του υπό το βάρος της αδικίας

Στις 20 Νοεμβρίου, ο Γουάελ εισήχθη στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, διαγνωσμένος με σήψη και πνευμονία. Επέστρεψε στο σπίτι μια εβδομάδα αργότερα, αλλά τον Δεκέμβριο επανεισήχθη, μετά την αποκόλληση του σωλήνα σίτισής του. Μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση, έπεσε σε κώμα και τελικά πέθανε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Free Maher Tarabishi (@freemahertarabishi)

Η οικογένεια έγραψε στα social media: «Έφυγε χωρίς τον αγαπημένο του πατέρα, φροντιστή και συνοδοιπόρο της ζωής του, Μαχέρ, στο πλευρό του».

Ο τωρινός δικηγόρος του πατέρα, Άλι Ελχορρ, ανέφερε στο People ότι ο Μαχέρ είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ το 1994 με βίζα και είχε τη φροντίδα του γιου του, υπό νόμιμο καθεστώς, ενώ ποτέ δεν παραβίασε κανέναν κανόνα. Ωστόσο, το 2006 η αίτηση ασύλου του απορρίφθηκε και εκδόθηκε εντολή απέλασης. Μετά τη διάγνωση του Γουάελ, ο Μαχέρ έγινε ο κύριος φροντιστής του και του επιτράπηκε να παραμείνει στη χώρα για να τον φροντίζει. Παρ’ όλα αυτά, τον περασμένο Οκτώβριο, συνελήφθη.

«Μας σκότωσαν ψυχικά, παίρνοντας τον πατέρα του»

Η κόρη του Μαχέρ, Σαχντ Αρναούτ, περιγράφει τη φρίκη: «Δεν τον σκότωσαν με σφαίρα, αλλά τον σκότωσαν ψυχικά, παίρνοντας τον μοναδικό άνθρωπο που ζήτησε. Ο Μαχέρ ήταν φροντιστής, πατέρας, καλύτερος φίλος, τα πάντα».

Η οικογένεια ανακάλυψε ότι η αίτηση ασύλου του Μαχέρ είχε απορριφθεί λόγω απάτης από τον δικηγόρο που είχε χειριστεί την αρχική αίτηση. Ο νέος δικηγόρος του έχει καταθέσει αίτημα για επανεξέταση της υπόθεσης από το Αμερικανικό Συμβούλιο Μετανάστευσης.

Μετά τον θάνατο του Γουάλ, ζήτησαν την άμεση ανθρωπιστική απελευθέρωση του πατέρα του, ώστε να μπορέσει έστω να αποχαιρετήσει τον γιο του στην κηδεία, χθες Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου. Όμως και αυτή τη φορά, η απάντηση ήταν αρνητική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Free Maher Tarabishi (@freemahertarabishi)

Πυρά κατά της πολιτικής Τραμπ

Η υπόθεση αναδεικνύει την απάνθρωπη πλευρά της αντιμεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ, που έχει φέρει ένταση και οργή σε κοινότητες σε όλη τη χώρα. Μόνο αυτόν τον μήνα, δύο θάνατοι πολιτών από ενέργειες πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη, έχουν προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις, δείχνοντας την έκταση της ανθρωπιστικής κρίσης που προκαλεί η σκληρή πολιτική απέναντι σε ευάλωτους.

Η οικογένεια Ταραμπίσι καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει ανθρωπιστική δράση, πριν οι αποφάσεις της στοιχίσουν και άλλες ζωές.