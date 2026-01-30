Από σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνονται στους μισθούς περίπου 1 εκατομμυρίου εργαζομένων οι αυξήσεις που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, το όφελος διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να αφορούν νέους εργαζόμενους και πολύτεκνους, όπου υπό προϋποθέσεις η ενίσχυση των αποδοχών μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ. Ο υπουργός αναγνώρισε ότι τα μέτρα δεν επιλύουν το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, υπογράμμισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση παραμένει παρούσα και δεσμευμένη στη σταδιακή αντιμετώπισή τους.

Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Παράλληλα, επανέλαβε τον στόχο της κυβέρνησης για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, επιβεβαιώνοντας ότι στο τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για πρόσκαιρες παροχές, αλλά θα κατευθυνθεί στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων του επόμενου έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, σημειώνοντας ότι η χρήση τους έχει αποφέρει πρόσθετα έσοδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Όπως διευκρίνισε, η στρατηγική της κυβέρνησης συνδυάζει κίνητρα συμμόρφωσης με εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, το οποίο σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων εφαρμόζεται σε διπλή βάση, με στόχο την ενθάρρυνση της δήλωσης των μισθωμάτων. Την ίδια στιγμή, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η ΑΑΔΕ, υπό τη διοίκηση του Γιώργου Πιτσιλή, αναπτύσσει το ΜΙΔΑ, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο ολοκληρωμένο που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.