Ο Όμιλος ΟΤΕ με μια λιτή, χρηματιστηριακή ανακοίνωση γνωστοποίησε χθες την ολοκλήρωση απόκτησης του 100% της ΤΕΡΝΑ Fiber, μία κίνηση που ενισχύει σημαντικά τη θέση της εταιρείας στην αγορά υποδομών οπτικών ινών.

Με την εξαγορά, ο ΟΤΕ αποκτά τον πλήρη έλεγχο του χαρτοφυλακίου έργων και υποδομών της ΤΕΡΝΑ Fiber, που περιλαμβάνουν δίκτυα οπτικών ινών σε επιλεγμένες περιοχές, σε συνδυασμό με συμβάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας, όπου αυτές υπάρχουν. Αυτό του επιτρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση των επενδυτικών του πλάνων σε FTTH, αξιοποιώντας συνέργειες σε επίπεδο κόστους, τεχνογνωσίας και υφιστάμενης πελατειακής βάσης.

«Η κίνηση εντάσσεται στη δέσμευση του Ομίλου να φέρει τις ευρυζωνικές συνδέσεις σε όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Νεμπής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, στο conference call του Νοεμβρίου που ακολούθησε τις σχετικές ανακοινώσεις περί απόκτησης της ΤΕΡΝΑ Fiber.

Η ολοκλήρωση της δεσμευτικής συμφωνίας του περασμένου Νοεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο Ultra-Fast Broadband (UFBB), δηλαδή του ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου η ΤΕΡΝΑ Fiber έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων σε τέσσερις γεωγραφικές ζώνες.

Αναλαμβάνει στην πράξη το σύνολο του έργου

Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει στην πράξη το σύνολο του έργου, καλύπτοντας συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες γραμμές που σήμερα υποεξυπηρετούνται από πλευράς ταχυτήτων και ποιότητας σύνδεσης.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, προφανώς η απορρόφηση της ΤΕΡΝΑ Fiber ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμα του ΟΤΕ στα δίκτυα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), καθώς το UFBB προβλέπει σύνδεση περίπου 480.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω της ΤΕΡΝΑ Fiber, σε περιοχές με περιορισμένες έως σήμερα υποδομές. Με την προσθήκη αυτών των επενδύσεων στο υφιστάμενο πλάνο της εταιρείας, ο Όμιλος ΟΤΕ εκτιμά ότι θα μπορεί να καλύψει με FTTH πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας μέχρι το 2030, προσφέροντας ταχύτητες έως 1 Gbps.

Για την αγορά αυτό σημαίνει επιτάχυνση της μετάβασης από τις παραδοσιακές τεχνολογίες (χαλκός, VDSL) σε υποδομές εξ ολοκλήρου νέας γενιάς, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο βελτίωσης ταχυτήτων, σταθερότητας του δικτύου, δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογών, από τις εφαρμογές streaming και cloud μέχρι υπηρεσίες για επιχειρήσεις.

Σε καθαρά αγοραστικό επίπεδο η πλήρης ανάληψη της ΤΕΡΝΑ Fiber από τον ΟΤΕ αυξάνει τη διαθεσιμότητα συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «λευκές» ή οριακά καλυπτόμενες, δημιουργώντας νέα πεδία για εμπορικά πακέτα FTTH. Προφανώς η ενίσχυση των υποδομών αναμένεται σταδιακά να βελτιώσει τη σχέση τιμής – προσφερόμενων ταχυτήτων, αλλά και την ανάπτυξη πιο σύνθετων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η συγκέντρωση του συνόλου του έργου UFBB σε έναν και μόνο πάροχο λογικά θα μειώσει τον κίνδυνο εκτέλεσης του έργου ενώ επιπρόσθετα απλοποιείται ο συντονισμός, η υλοποίηση και η διαχείριση των δικτύων σε βάθος χρόνου. Παρόλα αυτά παραμένει το ζήτημα πρόσβασης του συνόλου των παρόχων στις νέες υποδομές, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής ανταγωνισμός στο επίπεδο των λιανικών υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση η ενσωμάτωση της ΤΕΡΝΑ Fiber στις δραστηριότητες του Ομίλου ενισχύει το προφίλ του ΟΤΕ ως εταιρείας έντασης υποδομών, με σημαντικό ανεκτέλεστο επενδυτικό πρόγραμμα αλλά και προβλεψιμότητα σε μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές που συνδέονται με δίκτυα πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής. Η τοποθέτηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη τάση διεθνώς, όπου οι υποδομές οπτικών ινών αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερο ως υποδομές πυρήνα, με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των ενεργειακών δικτύων και των δικτύων μεταφοράς δεδομένων.

Πηγή: OT.GR