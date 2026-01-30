Υπεγράφη σήμερα η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic Sea LNG (ΑKTOR – ΔΕΠΑ). Το πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι στη συμφωνία με τη Naftogaz έχει οριστεί ως ανώτατη ποσότητα οι 1.000.000 MWh (1TWh), κατά την περίπτωση όπου οι διαχειριστές διαθέσουν μεγαλύτερο capacity σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πάντως το προηγούμενο διάστημα το capacity ήταν περίπου 700.000MWh.

Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1ης και 31ης Μαρτίου 2026. Η διαμετακόμιση θα γίνει μέσω Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία), ενώ προμηθευτής του αμερικανικού LNG θα είναι η BP.

Οι επαφές Εξάρχου στις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο ο CEO τoυ ομίλου εταιρειών AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, βρέθηκε στις ΗΠΑ όπου παρέστη στη μεγάλη εκδήλωση του Κέντερ Σέντερ, μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Είχαν προηγηθεί συναντήσεις στον Λευκό Οίκο και συμμετείχαν οι βασικοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ που ασχολούνται με την ενέργεια. Από την ελληνική πλευρά ήταν ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου και οι συνεργάτες του. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα της θαλάσσιας μεταφοράς των ποσοτήτων LNG με τρόπο επωφελή για τις ΗΠΑ, αλλά και για την Ελλάδα.

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα κορυφαίος παίκτης για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης

Μιλώντας την Παρασκευή το βράδυ στι συνέδριο του Economist “The World Ahead 2026”, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Διαφοροποιώντας τη θέση των ΗΠΑ από εκείνο της Μόσχας, επεσήμανε ότι εστιάζοντας στις κοινές αξίες και στον αμοιβαίο σεβασμό οι ΗΠΑ έχουν στόχο οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και φθηνή ενέργεια και αυτό θα επιτευχθεί, όπως σημείωσε, με το αμερικανικό LNG, που θα μεταμορφώσει τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Η πρέσβης αναφέρθηκε πολλές στον καταλυτικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, είναι κορυφαίος παίκτης (star player), καθώς αποτελεί το σημείο αφετηρίας του Κάθετου Διαδρόμου».

Η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας περνά και από τις πρόσφατες συμφωνίες μεταξύ ελληνικών εταιρειών με αμερικανικές στους υδρογονάνθρακες, οι οποίες μετατρέπουν την Ελλάδα σε κεντρικό ενεργειακό hub.

