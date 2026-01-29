Με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Βουλευτής του Βόρειου Τομέα (Β1) της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Ο κ. Ρουσόπουλος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την τιμητική πρόταση να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026.

Πρώτος σταθμός του Προσυνεδριακού διαλόγου θα είναι τα Ιωάννινα, όπου θα διοργανωθεί το 1ο προσυνέδριο στις 4 Φεβρουαρίου 2026.