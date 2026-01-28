ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων σάς είχα προειδοποιήσει ότι θα ξαναασχοληθώ. Σήμερα θα σας κάνω μια προαναγγελία. Μπορεί η υπόθεση, από την φύση της, να μην προκάλεσε τις αντιδράσεις που θα έπρεπε σε μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική, αλλά δεν είναι και κάτι που μπορεί να θαφτεί. Δεν υπήρξε έκρηξη ή μια τεράστια, θεαματική φωτιά, αλλά είναι μια φωτιά υπόγεια. Οι υπόγειες πυρκαγιές είναι σπάνιες, αλλά μπορούν να σιγοκαίνε για πάρα πολύ καιρό χωρίς να μπορεί κανείς να τις σβήσει. Και κάποια στιγμή καίνε, ό,τι ήταν να κάψουν. Και νομίζω πως με μια τέτοια φωτιά έχουμε να κάνουμε εδώ. *** Ο κόσμος στην αρχή το πήρε κάπως «ελαφρά». Είπε «εντάξει, ίσως έγιναν κάποιες παρατυπίες, αλλά πώς αλλιώς να γίνει, πρέπει να προσέχουμε σε θέματα ασφαλείας και καμιά φορά είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν κάποια όρια». Όμως πια, ότι υπό το φως των συνεχών αποκαλύψεων, η στάση αυτή αλλάζει. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Είναι ευτύχημα για τη χώρα ότι φαίνεται να υπάρχουν και θεσμικά αντίβαρα και έντιμοι δημόσιοι λειτουργοί. Γιατί στην δίκη των υποκλοπών, που συνεχίζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, εκεί που θα περίμενε κάποιος να γίνει ο τάφος της υπόθεσης, παρακολουθούμε την λειτουργία της φιλελεύθερης Δημοκρατίας στην πράξη. Ο Τύπος, η ερευνητική δημοσιογραφία, παρά τα εμπόδια, συνεισφέρει συνεχώς στοιχεία κι ένας κατώτερος δικαστής φαίνεται αρκετά γενναίος ώστε να τα λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη. Έτσι, άλλωστε, δεν έχουμε μάθει ότι προστατεύεται η Δημοκρατία κι έτσι δεν θέλουμε να λειτουργεί; Η αυθαιρεσία της εξουσίας είναι, δυστυχώς, αναπόφευκτη, κι αυτό το ξέρουμε από την αρχαιότητα. Επινοήσαμε τρόπους για να την περιορίσουμε. Και αυτή είναι μια περίπτωση που βλέπουμε τους τρόπους αυτούς να λειτουργούν. *** Είναι πια φανερό και για τον πιο αφελή και καλόπιστο, ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών καθόλου δεν συνέβη για να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια. Αλλά αντιθέτως την έθεσε – και την θέτει – σε κίνδυνο. Αποκαλύπτεται, με αδιάσειστα στοιχεία ότι «ιδιώτες» και παραθεσμικοί μηχανισμοί αλώνιζαν κυριολεκτικά και κανείς δεν ήξερε και δεν ξέρει ακόμη τι συμφέροντα επεδίωκαν. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Δικαιοσύνη, τουλάχιστον η «ισταμένη», και μάλιστα η πολύ υψηλά ισταμένη, απέτυχε να κάνει την δουλειά της. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε κοινή θέα και κανείς δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Και σας βεβαιώνω ότι πλέον η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει ανώδυνα, όπως κάποιοι είχαν πιστέψει. Οπότε να περιμένετε εξελίξεις. Τόσο για να ανασυρθούν από το αρχείο υποθέσεις που παρουσιάστηκαν ως «αθωωτικές αποφάσεις», όσο και για να διερευνηθεί, σε δεύτερο ίσως χρόνο, πώς η έρευνα «απέτυχε» να διαπιστώσει πράγματα που αποδείχτηκε ότι ήταν εύκολο να αποδειχθούν. Και «δεν μπόρεσε» να φτάσει σε πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν παραπάνω από επαρκή στοιχεία που τα καθιστούσαν ύποπτα. ***

Το κόλπο με την επιστολική ψήφο

Νωρίς-νωρίς φέρνει η κυβέρνηση στη διαβούλευση το θέμα της επιστολικής ψήφου για τους κατοίκους εξωτερικού, όπως και για την τριεδρική εκλογική περιφέρεια των αποδήμων, εκτιμώντας ότι με τον διάλογο και την εκτενή ανάλυση των διατάξεων του νομοσχεδίου θα πετύχει την συναίνεση και τις 200 ψήφους.

Αν τα καταφέρει, η επιστολική ψήφος για τους απόδημους θα εφαρμοστεί από την κάλπη του 2027, αν όχι, το σχέδιο ναυαγεί. Αντίθετα, η τριεδρική περιφέρεια, αν δεν ψηφιστεί με 200 ψήφους τώρα, θα τύχει εφαρμογής από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Οι «κόκκινες» γραμμές είναι δύο: Η πρώτη ότι οι απόδημοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, και η δεύτερη είναι ότι το αποτέλεσμα όσων ψηφίσουν στο εξωτερικό θα μετράει ισοδύναμα στο εθνικό ποσοστό κάθε κόμματος.

Ο Σαμαράς στο Προεδρικό

Μετά τον εορτασμό της Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου, στην Καλαμάτα, όπου Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής θα βρεθούν μαζί στην πόλη για την ανακήρυξη του δεύτερου ως επίτιμου δημότη, θα γίνει, όπως πληροφορούμαι, το ραντεβού του Προέδρου Κώστα Τασούλα με τον Αντώνη Σαμαρά.

Η επιχείρηση «συναίνεση» του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζεται, με τους πρώην πρωθυπουργούς να προσέρχονται στο Προεδρικό Μέγαρο και να συζητούν όλες τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τα εσωτερικά.

Με Τασούλα και ο Παπαδήμος

Την Παρασκευή θα περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Λουκάς Παπαδήμος.

Πρόκειται, όπως σπεύδουν να επισημάνουν κάποιοι για τον… τελευταίο πρωθυπουργό της «συναίνεσης» αφού η κυβέρνηση ειδικού σκοπού της οποίας ηγήθηκε στηρίχθηκε τα πέτρινα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης από το ΠαΣοΚ του Γ. Παπανδρέου, τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά και τον ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.

Όλο και κάποια συμβουλή θα έχει να δώσει στον Πρόεδρο Τασούλα.

Νέος Μητροπολίτης Αγκύρας

Ο θρακιώτικης καταγωγής Ιεράρχης Γρηγόριος ανέλαβε τα καθήκοντα του νέου μητροπολίτης Άγκυρας, διαδεχόμενος τον κοιμηθέντα το περασμένο καλοκαίρι Ιερεμία.

Ο νέος μητροπολίτης, ο οποίος είναι Μέγας Πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, έφθασε τις περασμένες ημέρες στην τουρκική πρωτεύουσα, ώστε να αναλάβει τη Μητρόπολη που τελευταία ουσιαστικά τελούσε εν υπνώσει, εξαιτίας και του υπέργηρου της ηλικίας του μακαριστού Ιερεμία.

Είχα κι εγώ την απορία αν υπάρχουν ορθόδοξοι στην Άγκυρα. Ρώτησα, λοιπόν, συνεργάτη μου που ξέρει πρόσωπα και πράγματα και η απάντηση που έλαβα ήταν καταφατική.

Έμαθα ότι προέρχονται από τις τάξεις του προσωπικού πρεσβειών όπως η ελληνική, της Μολδαβίας, της Ρουμανίας, κ.α. Υπάρχουν επίσης και ελάχιστοι Τούρκοι ορθόδοξοι. Μάλιστα, κάθε Σάββατο ο μητροπολίτης Αγκύρας τελεί θεία λειτουργία στην καθολική εκκλησία Σάντα Τερέζα.

Ο μητροπολίτης Γρηγόριος λειτούργησε την περασμένη Κυριακή -ανήμερα μάλιστα της μεγάλη χριστιανικής αλλά και ονομαστικής εορτής του- στο παρεκκλήσι της ελληνικής πρεσβείας- που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Κλήμη. Παρέστησαν, φυσικά, ο πρέσβης Θεόδωρος Μπιζάκης και το προσωπικό της πρεσβείας.