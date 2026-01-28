Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε επτά νεαρούς φιλάθλους της ομάδας.

Δέκα νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και την Ημαθία, είχαν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο οδικό ταξίδι με βαν, διασχίζοντας περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, προκειμένου να βρεθούν στη Λιόν της Γαλλίας και να παρακολουθήσουν τον αυριανό αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Το ταξίδι τους, ωστόσο, μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Έξι από τους επιβάτες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ένας ακόμη κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής, χωρίς –σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες– να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ερωτηματικά για το τι συνέβη

Όπως αναφέρει ο Ρουμάνος ειδικός στην αμυντική οδήγηση Τίτι Αουρ, μιλώντας στο Digi24 «αυτό που συνέβη είναι πολύ παράξενο, γιατί δεν πρόκειται για μια κλασική απώλεια ελέγχου του οχήματος, δηλαδή να κινείται ευθεία και ξαφνικά να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει υπνηλία ή κόπωση.

Ο οδηγός επιχείρησε προσπέραση, όχι στο απόλυτο όριο, δηλαδή είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή, το όχημα άρχισε να στρίβει ελαφρά προς τα αριστερά, λίγο-λίγο, μέχρι που κατευθύνθηκε απευθείας πάνω στη νταλίκα», δήλωσε ο Τίτι Αουρ στο Digi24.

«Ένα ενδεχόμενο είναι ο οδηγός να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία εκείνη τη στιγμή. Η υπνηλία είναι λιγότερο πιθανή, καθώς μόλις είχε ολοκληρώσει προσπέραση. Εναλλακτικά, μπορεί να υπήρξε έντονη διάσπαση προσοχής — κάτι που συχνά συμβαίνει σε έμπειρους οδηγούς μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι θεωρούν ότι, αφού έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ή και εκατοντάδες προσπεράσεις, άλλη μία δεν έχει σημασία και πιστεύουν ότι η προσπέραση έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ίσως να ενεπλάκη σε συζήτηση ή έντονη αντιπαράθεση με κάποιον επιβάτη, ή να κοίταξε το κινητό του. Μια τόσο έντονη διάσπαση προσοχής, ώστε να μην αντιληφθεί ότι το όχημα κατευθυνόταν προς τα αριστερά. Το γεγονός ότι κινήθηκε τόσο ξεκάθαρα και ευθεία προς τη νταλίκα, χωρίς να επιχειρήσει να την αποφύγει, με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κατάστασή του ήταν σχεδόν ασυνείδητη, με την έννοια ότι είτε αισθάνθηκε αδιαθεσία είτε είχε αποσπαστεί πλήρως. Ένας οδηγός που κοιτάζει τον δρόμο και είναι προσεκτικός, δεν μπορεί να κινηθεί έτσι προς τα αριστερά και να πέσει πάνω σε νταλίκα», πρόσθεσε ο Τίτι Αουρ.

«Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

Την ίδια ώρα ένα από τους οδηγούς που βρίσκονταν κοντά στο βανάκι τη στιγμή του δυστυχήματος δήλωσε ότι παρατήρησε τη συμπεριφορά του οδηγού ακόμη και πριν από τη σύγκρουση: «Ο οδηγός του βαν έκανε επικίνδυνους και υπερβολικούς ελιγμούς πριν από το δυστύχημα. Στη συνέχεια επιχείρησε να προσπεράσει μια φάλαγγα οχημάτων.

Αφού προσπέρασε μια νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, εμφανίστηκε άλλη νταλίκα από το αντίθετο ρεύμα. Τότε κατάλαβε ότι δεν είχε πλέον χρόνο να ολοκληρώσει την προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα που ερχόταν από απέναντι.

Δεν είχε καμία πιθανότητα. Αυτό που έκανε ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Μετά τη σύγκρουση, είδα μόνο έναν άνθρωπο να βγαίνει από το μικρό λεωφορείο περπατώντας. Τα υπόλοιπα θύματα βρίσκονταν στον δρόμο και στα χωράφια. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε ο μάρτυρας, σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συνθήκες του πολύνεκρου τροχαίου βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις ρουμανικές Αρχές.

Στο σημείο του δυστυχήματος επικράτησε χάος, με συντρίμμια, νεκρούς και τραυματίες στο οδόστρωμα και στα γύρω χωράφια. Οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς, γεγονός που δεν επέτρεψε τη χρήση εναέριων διασωστικών μέσων.

Η μοναδική θετική είδηση από την τραγωδία είναι ότι οι τρεις τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Θρήνος στην Τούμπα

Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσουν φόρο τιμής στα επτά παιδιά που έκαναν το τελευταίο τους ταξίδι για την ομάδα που αγαπούσαν. Σημαίες, κασκόλ, λουλούδια και αναμμένα κεριά τοποθετήθηκαν έξω από τη θύρα 1, ενώ στο σημείο βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επικεφαλής τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου, εμφανώς συντετριμμένο.

Λίγη ώρα αργότερα, οργανωμένοι οπαδοί άνοιξαν πανό στη θύρα 4 του γηπέδου με το μήνυμα «Καλό παράδεισο αδέρφια». Παράλληλα, με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ, ακυρώθηκαν όλες οι οργανωμένες οδικές και αεροπορικές εκδρομές προς τη Γαλλία, ενώ το πέταλο του Groupama Stadium που θα φιλοξενούσε τους Έλληνες φιλάθλους θα παραμείνει κλειστό, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού. «Σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν χρώματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα»

Στη Ρουμανία μετέβησαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη διαχείριση της κατάστασης και την επικοινωνία με τις οικογένειες των θυμάτων. «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα», δήλωσε ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες επαφές με τους συγγενείς των παιδιών.

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τα θύματα. Ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στην Ημαθία, που γνώριζε τρία από τα παιδιά, ανέφερε πως «κανένα δεν ήταν πάνω από 30 ετών». Ο Σάκης Λαγογιάννης, που τα είδε λίγες ώρες πριν αναχωρήσουν, περιέγραψε πως «ήταν χαρούμενοι, όπως πάντα. Σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό πήγαιναν».

Κύμα συμπαράστασης

Τα συλλυπητήρια μηνύματα καταφθάνουν από όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός, με ανάρτησή του, εξέφρασε τη θλίψη του και τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, δήλωσε πως «αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά, μέλη μιας μεγάλης οικογένειας». Συλλυπητήρια εξέφρασε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας πως «δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές».

Παράλληλα, προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι βρίσκεται στο σημείο, συνδράμοντας στη διεκπεραίωση των διαδικασιών και παρακολουθώντας την πορεία της υγείας των τραυματιών.

Η είδηση του χαμού επτά νέων ανθρώπων, όλοι κάτω των 30 ετών, έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια διαδρομή που από ταξίδι αγάπης για το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε διαδρομή θανάτου.