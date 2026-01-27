Οι δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης, που συμβολίζει από το 1947 την εγγύτητα μιας πλανητικής καταστροφής, πλησίασαν σήμερα περισσότερο από ποτέ στα μεσάνυχτα, την ώρα που οι ανησυχίες εντείνονται για τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και την παραπληροφόρηση.

Το Bulletin of the Atomic Scientists όρισε την ώρα στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, ήτοι τέσσερα δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Αυτή η ανακοίνωση λαμβάνει χώρα έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερη θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει διαταράξει την παγκόσμια τάξη, διατάζοντας μονομερείς επιθέσεις και αποσύροντας τις ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς.

Τι είναι το Ρολόι της Αποκάλυψης;

Μια ομάδα επιστημόνων που εργάστηκαν στο Μανχάταν Πρότζεκτ, το κωδικό όνομα για την ανάπτυξη της ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ίδρυσε το Bulletin of the Atomic Scientists ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό το 1945.

Ο αρχικός σκοπός του οργανισμού ήταν να μετρήσει τις πυρηνικές απειλές, αλλά το 2007, το Bulletin αποφάσισε να συμπεριλάβει και την κλιματική κρίση στους υπολογισμούς του.

Κατά τα τελευταία 79 χρόνια, οι επιστήμονες του Bulletin αλλάζουν κάθε χρόνο την ώρα του ρολογιού ανάλογα με το πόσο κοντά πιστεύουν ότι βρίσκεται η ανθρωπότητα στην ολική καταστροφή.

Κάποια χρόνια η ώρα αλλάζει, ενώ άλλα χρόνια παραμένει η ίδια.

Η ώρα ορίζεται από εμπειρογνώμονες του συμβουλίου επιστήμης και ασφάλειας του Bulletin, σε συνεννόηση με το συμβούλιο των χορηγών του, το οποίο ιδρύθηκε από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν τον Δεκέμβριο του 1948, με πρώτο πρόεδρο τον Τζ. Ρόμπερτ Όπενχαϊμερ. Το συμβούλιο περιλαμβάνει σήμερα οκτώ νομπελίστες, πολλοί από τους οποίους είναι φυσικοί ή χημικοί.

Τι θα συμβεί όταν το ρολόι φτάσει τα μεσάνυχτα;

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δεν έχει φτάσει ποτέ τα μεσάνυχτα, και η πρώην πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin, Ρέιτσελ Μπρόνσον, η οποία τώρα υπηρετεί ως ανώτερη σύμβουλος, έχει δηλώσει ότι ελπίζει να μην φτάσει ποτέ.

«Όταν το ρολόι φτάσει στα μεσάνυχτα, αυτό σημαίνει ότι έχει συμβεί κάποιο είδος πυρηνικής ανταλλαγής ή καταστροφικής κλιματικής αλλαγής που έχει εξαφανίσει την ανθρωπότητα», είπε. «Δεν θέλουμε ποτέ να φτάσουμε εκεί και δεν θα το ξέρουμε όταν φτάσουμε».