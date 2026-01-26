Την ανάγκη διατήρησης του αρραγούς μετώπου εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζοντας «όνειρο» κάθε σενάριο αυτόνομης ευρωπαϊκής άμυνας χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά την εισήγησή του ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Ρούτε τόνισε ότι η αποσύνδεση της Ευρώπης από το ΝΑΤΟ αποτελεί πάγια επιδίωξη της Μόσχας. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιθυμούσε μια ευρωπαϊκή αμυντική δομή αποκομμένη από τη Συμμαχία», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως ο ρόλος των ΗΠΑ παραμένει κομβικός για τη σταθερότητα στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γενικού Γραμματέα, τυχόν προσπάθεια της Ευρώπης να αναλάβει εξολοκλήρου την ασφάλειά της θα απαιτούσε αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 10% του ΑΕΠ των κρατών-μελών, επίπεδο που κρίνεται μη βιώσιμο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Το μέτωπο της Ουκρανίας και οι εξοπλιστικές ανάγκες

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση του Κιέβου, ο κ. Ρούτε χαιρέτισε την έγκριση του δανειακού πακέτου των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ, ζητώντας ωστόσο «επιχειρησιακή ευελιξία». Επισήμανε ότι, παρά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αυτή δεν επαρκεί επί του παρόντος για την κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας, καθιστώντας τη ροή αμερικανικού οπλισμού προϋπόθεση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 υπολογίζονται σε 60 δισ. δολάρια, με την πρωτοβουλία PURL να αποτελεί τον βασικό μηχανισμό κάλυψης των εν λόγω δαπανών.

Διεθνείς εγγυήσεις και ανθρωπιστική κρίση

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον «συνασπισμό των προθύμων», με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, ο οποίος προσανατολίζεται στην παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία. Το σχέδιο περιλαμβάνει την πιθανή παρουσία διεθνών δυνάμεων μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ως αποτρεπτικό παράγοντα έναντι νέας ρωσικής επιθετικότητας.

Τέλος, ο κ. Ρούτε έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει τον δριμύτερο χειμώνα της τελευταίας δεκαετίας με θερμοκρασίες έως και -20°C. Κατήγγειλε τη στοχευμένη καταστροφή πολιτικών υποδομών από τη Ρωσία, η οποία στερεί από εκατομμύρια πολίτες την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως η θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα.