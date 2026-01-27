Σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιριών εισέρχεται η χώρα τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα με βροχές, ισχυρούς ανέμους που θα επηρεάσουν και την Αττική.

Εντονα φαινόμενα στην Αττική

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι μετά από μήνες καθυστερήσεων σε αναγκαίες παρεμβάσεις, «τώρα πρέπει να τρέξουμε, γιατί ο καιρός δεν περιμένει».

Όπως τονίζει, νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένονται, με ένα από αυτά να είναι «αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο» την Κυριακή. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις τον χειμώνα δεν αποτελούν ακραίο φαινόμενο, σημειώνοντας πως «ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη φύση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος κάνει λόγο για τρία κύματα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το πρώτο κύμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζει κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με τα φαινόμενα να υποχωρούν έως αύριο το απόγευμα. Τα επόμενα δύο κύματα αναμένονται τα διήμερα Τετάρτη–Πέμπτη και Σάββατο–Κυριακή, με τις περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους ανέμους, οι οποίοι θα είναι κυρίως νοτιάδες, ενώ την Πέμπτη και το Σάββατο αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί 3 έως 6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, περιορίζοντας τα χιόνια αποκλειστικά στα ορεινά. Για την Αττική προβλέπει γενικά ήπια εικόνα, με περισσότερες βροχές την Πέμπτη και θερμοκρασίες έως 15-16 βαθμούς.

«Έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα»

Την Πέμπτη τοποθετεί το πρώτο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος προειδοποιεί για «έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και τα δυτικά ηπειρωτικά».

Όπως αναφέρει, από την αλλαγή του καιρού θα επηρεαστούν επίσης η Αττική, το κέντρο της Αθήνας, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν την Παρασκευή, ωστόσο νέο κύμα κακοκαιρίας θα ακολουθήσει, με ενισχυμένους νοτιάδες 6 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 8, διατηρώντας τη θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

O Φεβρουάριος αναμένεται να ξεκινήσει με «μαλακό» καιρό, χωρίς έντονο ψύχος, ωστόσο με αυξημένο υετό και ισχυρούς ανέμους, στοιχεία που απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων.