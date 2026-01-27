Στην Κρήτη μετατοπίζεται σήμερα (27/1) το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έπληξε χθες την Αττική, αλλά και την ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε Red Code την Περιφέρεια Κρήτης καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, σε έκτακτη ανακοίνωσή του, κάλεσε τους ιδιοκτήτες σκαφών να προχωρήσουν στην ασφαλή πρόσδεσή τους και τα επαγγελματικά σκάφη να μην δραστηριοποιηθούν σήμερα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε την Κυριακή η ΕΜΥ:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως και το πρωί της Τρίτης

στα Δωδεκάνησα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

στην Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

Τσατραφύλλιας: Δύο νέα κύματα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια αναμένονται άλλα δύο κύματα κακοκαιρίας τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Κρύο δεν θα έχει, αντίθετα το θερμόμετρο θα δείχνει τρεις βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική δεν αναμένονται ιδιαίτερες βροχές -με εξαίρεση την Πέμπτη- και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 15-16 βαθμούς.

Περισσότεροι από 43.000 κεραυνοί τη Δευτέρα

Μεγάλος αριθμός καταιγίδων και κεραυνών καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή της Δευτέρας έως τις 17:30 καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Στον χάρτη της εικόνας 1 παρουσιάζονται οι κεραυνοί που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.

Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη βροχής και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

Στον χάρτη της εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα Τρίτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και μέχρι νωρίς το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα νωρίς το πρωί ασθενών τοπικών βροχών και στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.