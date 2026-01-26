«Κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, οικονομία και κοινωνία. Σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα» ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του χρόνου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε αναφερόμενος στη διεθνή πολιτική σκηνή και τις αναγκαιότητες που αυτή δημιουργεί:

«Σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν αναφερθεί στην εσωτερικά της χώρας και στα επτά νέα νομοσχέδια που προωθεί η κυβέρνησή του.

Επέκταση της επιστολικής ψήφου

Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέκταση του δικαιώματος της Επιστολικής Ψήφου Ελλήνων εξωτερικού.

Συγκεκριμένα για τις εθνικές εκλογές πρότεινε:

-Τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

– Οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12

– το όριο εισόδου παραμένει στο 3%.

Αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε «Αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου» και πως σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις.

Κράτος – φίλος του πολίτη

Σχετικά με τις κυβερνητικές ρυθμίσεις για ένα Κράτος φιλικό στον πολίτη ο κ. Μητσοτάκης είπε τα εξής: «Η αναμέτρηση με το “βαθύ κράτος”, τη γραφειοκρατία και τις παθογένειες συνεχίζεται. Μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια».

Αυξήσεις στους μισθούς

Τέλος ο Κυριάκος Μητοστάκης αναφέρθηκε και στους μισθούς των εργαζομένων λέγοντας πως «στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τις μεγάλες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των μισθών τους – ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες». «Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, μόνο με στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος», κατέληξε.

Αναλυτικά τα θέματα που απασχολούν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Η αναφορά στην τραγωδία της «Βιολάντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα: «Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων – η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες» είπε ο Πρωθυπουργός πριν προχωρήσει στο δια ταύτα του Υπουργικού Συμβουλίου.