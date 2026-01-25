Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», φιλοξενεί τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, σε μια συζήτηση για τα γεγονότα της κρίσης των Ιμίων το 1996.

Επιχειρούν μια ιστορική αποτίμηση μιας από τις πιο κρίσιμες στιγμές των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ποιο το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων; Πώς εμφανίστηκε η θεωρία των «γκρίζων ζωνών»; Ποια τα κρίσιμα λάθη στη διαχείριση της κρίσης και ποιος ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών;

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Η κρίση των Ιμίων: Τα γεγονότα, τα σφάλματα και οι συνέπειες» συζητιούνται μεταξύ άλλων:

To ισχύον νομικό καθεστώς στα Ίμια

Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και η τουρκική αμφισβήτηση εδαφικής κυριαρχίας

Το παιχνίδι των σημαιών και η επικοινωνιακή κλιμάκωση της κρίσης

Η ασυνεννοησία και η απόκλιση πολιτικής – στρατιωτικής γραμμής στην Ελλάδα

Η κατάληψη της μίας βραχονησίδας από την Τουρκία και η καθυστέρηση αντίληψης από την ελληνική πλευρά

Η πτώση του ελικοπτέρου, οι θεωρίες που τη συνόδευσαν και η αποτυχία διαχείρισης της κρίσης

Η αμερικανική απεμπλοκή και η μετατόπιση της ελληνικής στρατηγικής προς τη διπλωματία