Αυξάνονται οι δήμαρχοι που προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για τους όρους δόμησης. Μετά τον Άλιμο, την Κηφισιά και τη Φιλοθέη – Ψυχικό, ήρθε η σειρά των Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη και Αμαρουσίου. Στόχος, η ακύρωση του νέου Προεδρικού Διατάγματος για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο, με το οποίο δίδεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διατηρήσουν τα μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), παρά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και α’ αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, με την προσφυγή αυτή, οι Δήμοι υπερασπίζονται τον συνταγματικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το αυτονόητο δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να προστατεύουν το οικιστικό τους περιβάλλον, τη φυσιογνωμία των πόλεων και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στόχοι της προσφυγής

Όπως αναφέρει, βασικός στόχος της προσφυγής είναι η ακύρωση ενός θεσμικού πλαισίου που επιχειρεί:

– Να διασώσει οικοδομικές άδειες εκδοθείσες βάσει πολεοδομικών κινήτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.

– Να παρακάμψει ευθέως τις ακυρωτικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

– Να αντικαταστήσει τις έννομες συνέπειες της ακύρωσης παράνομων πράξεων με αόριστα και αποσπασματικά «περιβαλλοντικά ισοδύναμα», άσχετα με τον τόπο και τη βλάβη που έχει προκληθεί.

«Η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν αφορά ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, αλλά προεχόντως το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορεί, συνεπώς, να μετατρέπεται σε αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής», σημειώνει.

Η προσφυγή αυτή έρχεται ως συνέχεια της περσινής δικαστικής νίκης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τα πολεοδομικά «κίνητρα» του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). «Σήμερα», τονίζει ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, «επιχειρείται εκ νέου, με έμμεσο και λαθραίο τρόπο, η ανατροπή αυτής της δικαστικής κρίσης, μέσω ενός μηχανισμού που υποβαθμίζει την πλήρη δικαστική προστασία των πολιτών, δημιουργεί όρους δόμησης δύο ταχυτήτων και νομιμοποιεί εκ των υστέρων πολεοδομικές επιβαρύνσεις, ιδίως σε περιοχές ειδικής προστασίας, όπως κηπουπόλεις, παραδοσιακοί οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι».

Η Αυτοδιοίκηση – καταλήγει – θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή, όχι απέναντι στην ανάπτυξη, αλλά απέναντι στην αυθαιρεσία, υπερασπιζόμενη το δημόσιο συμφέρον και το μέλλον των επόμενων γενεών.