Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, μια διαγραφή για την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, ποτέ δεν κατάλαβε τους λόγους, μίλησε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης.

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής, τονίζοντας ότι «όσοι με διέγραψαν πρέπει να το μετανιώσουν». Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ η απόφαση διαγραφής ελήφθη χωρίς θεσμική διαδικασία και χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί.

«Ούτε κι εγώ έχω καταλάβει γιατί διεγράφη. Χωρίς να ακουστώ, χωρίς υπόμνημα, χωρίς διαδικασία. Θεωρώ ότι όσοι πήραν αυτή την απόφαση είναι εκείνοι που πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βαριά ατζέντα που περιλαμβάνει ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και άμυνας.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές»

Ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κατέλθει υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

«Ως Έλληνας ευρωβουλευτής εκπροσωπώ το σύνολο της Ελλάδας. Η αποστολή μου είναι ευρύτερη από τα στενά κομματικά όρια», ανέφερε.

Αποκλιμάκωση στις ευρωατλαντικές σχέσεις

Για τη Σύνοδο Κορυφής ο Νικόλας Φαραντούρης μίλησε για αποκλιμάκωση της έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αποκαλύπτοντας ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε έντονη ανησυχία στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως τόνισε, ακραία οικονομικά μέτρα, όπως επιθετικοί δασμοί ή χρηματοπιστωτικά αντίμετρα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση του ευρώ και του διεθνούς εμπορίου.

Γάζα και Συρία: «Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με μία φωνή»

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα υποστήριξε ότι είναι πρόωρο να υπάρξει συμμετοχή χωρίς σαφείς όρους, ζητώντας συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στις σφαγές στη Συρία, ζητώντας κυρώσεις κατά του καθεστώτος Daesh και προστασία των μειονοτήτων.

Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Φαραντούρης υπενθύμισε ότι την καταψήφισε και στήριξε την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυστηρές ρήτρες διασφάλισης στην ποιότητα των εισαγόμενων τροφίμων.