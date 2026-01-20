Απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε με ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον για διαστρέβλωση των λεγομένων του και αποσπασματική παρουσίαση δηλώσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι ο κ. Ανδρουλάκης, σε τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία του ΠαΣοΚ, επικαλέστηκε σημείο ραδιοφωνικής συνέντευξης του ίδιου, αλλοιώνοντας –όπως υποστηρίζει– πλήρως το περιεχόμενό της.

Ο κ. Μαρινάκης κάνει λόγο για «κοπτοραπτική» και «αλλαγή νοήματος», σημειώνοντας πως τα αποσπάσματα που διακινήθηκαν από το Γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ δεν αποδίδουν τη συνολική θέση της κυβέρνησης.

Η θέση της Ελλάδας ευθυγραμμισμένη με το διεθνές δίκαιο

Στην ανακοίνωσή του παραθέτει αυτολεξεί τη δήλωσή του, διευκρινίζοντας ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με το διεθνές δίκαιο και την ευρωπαϊκή στάση, τονίζοντας πως η εδαφική ακεραιότητα και το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν. Παράλληλα, αναφέρει ότι η αναφορά στις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο ασφάλειας και όχι ζητήματα κυριαρχίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κ. Μαρινάκης καταλήγει κατηγορώντας το ΠαΣοΚ και προσωπικά τον πρόεδρό του ότι υιοθετούν πρακτικές που, όπως σημειώνει, δεν αρμόζουν σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για θέματα στα οποία «δεν μπορεί να παίζει κανείς».