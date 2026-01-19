Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί αρχικά τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνά νομοσχέδια χωρίς να τα υποβάλει σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση και μέχρι πρότινος εμφανιζόταν να συνεργάζεται θετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς περνούσε «κομμάτι- κομμάτι» τον προϋπολογισμό. Κατάφερε να περάσει μέχρι το τέλος του έτους νομοσχέδιο για τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, όμως οι βουλευτές δεν κατέληξαν σε συμβιβασμό για τις κρατικές δαπάνες.

Υπήρχε προετοιμασία για την κίνηση αυτή

Η κυβέρνηση είχε προλειάνει το έδαφος, καθώς την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώει ότι είναι «αδύνατο» να εγκριθεί με ψηφοφορία ο προϋπολογισμός λιτότητας του 2026. Ο Λεκορνί επιχείρησε να κάνει παραχωρήσεις στο νομοσχέδιο για τις δαπάνες ώστε να ικανοποιήσει τους Σοσιαλιστές, μια κρίσιμη ομάδα-ρυθμιστή στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο, με στόχο να επιβιώσει από ενδεχόμενη ψηφοφορία ανατροπής του.

Όπως ανέφερε κατά την διάρκεια των δηλώσεων για την ανακοίνωση της απόφασης, αυτή ελήφθη με «λύπη», αφού: «Είναι μια μερική επιτυχία, μια μερική αποτυχία». Σύμφωνα με τον Λεκορνί, υπάρχει πικρία μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Πάει για νέα πρόταση δυσπιστίας

Μετά από αυτή την κίνηση, ο πρωθυπουργός κινδυνεύει να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με πρόταση μομφής, ωστόσο υπολογίζει στη στήριξη μιας κρίσιμης «ενδιάμεσης» ομάδας στη Βουλή για να επιβιώσει. Κάθε προσφυγή στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που επιτρέπει την επιβολή νομοσχεδίων χωρίς ψηφοφορία, μπορεί να οδηγήσει σε πρόταση δυσπιστίας και να ρίξει την κυβέρνηση.

Το κόμμα της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ανακοίνωσε άμεσα ότι θα καταθέσει τέτοια πρόταση.

Σε πολιτικό αδιέξοδο από το 2024 η Γαλλία

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές το 2024, στις οποίες έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.