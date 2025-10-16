Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί «επιβίωσε» από δύο ψηφοφορίες μομφής εναντίον του στο κοινοβούλιο, αφού κέρδισε κρίσιμη υποστήριξη από το Σοσιαλιστικό Κόμμα χάρη στην υπόσχεσή του να αναστείλει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Η πρόταση που υπέβαλε το κόμμα της Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» εξασφάλισε 271 ψήφους, λιγότερες από τις 289 ψήφους που χρειάζονταν για να ανατραπεί η κυβέρνηση δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί. Ενώ η δεύτερη που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση υποστηρίχθηκε μόλις από 144 μέλη του κοινοβουλίου.

Η κίνηση Λεκορνί δεν διασφαλίζει ότι θα έχει την στήριξη των Σοσιαλιστών στο διηνεκές

Η κίνηση του Λεκορνί να αναβάλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027 βοήθησε ώστε να λάβει την ανοχή των Σοσιαλιστών, δίνοντας στην κυβέρνηση μια σανίδα σωτηρίας στην κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση.

Παρά την αναστολή, η ψηφοφορία υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της κυβέρνησης Μακρόν στα μέσα της τελευταίας του θητείας, καθώς μπορεί οι Σοσιαλιστές να μην καταψηφίζουν τον Λεκορνί, αυτή την φορά όμως δεν υπάρχει καμία συμφωνία για το μέλλον.

Παγώνοντας την εφαρμογή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, ο Λεκορνί «αφαιρεί» από την γενικότερη πολιτική και οικονομική εικόνα μια από τις βασικές οικονομικές παρακαταθήκες του Μακρόν σε μια εποχή που -όπως τόνισε χθες σε σχετική προειδοποίηση της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.

Το ερώτημα που δημιουργείται πλέον είναι το τι μέλλει γενέσθαι στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, καθώς τώρα ξεκινούν μακρές διαπραγματεύσεις με τις πολιτικής δυνάμεις της Εθνοσυνέλευσης για την ψήφιση ενός προϋπολογισμού για το 2026, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Ο προϋπολογισμός ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο

«Οι Γάλλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά… για να τους δώσουμε έναν προϋπολογισμό, επειδή είναι θεμελιώδες για το μέλλον της χώρας μας», δήλωσε η Γιαέλ Μπράουν-Πιβέτ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και σύμμαχος του Μακρόν.

«Χαίρομαι που βλέπω ότι σήμερα υπάρχει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση που λειτουργεί με αυτό το πνεύμα: δουλειά, αναζήτηση συμβιβασμού, η καλύτερη δυνατή προσπάθεια», πρόσθεσε.

Αφού κέρδισαν την παραχώρηση για τις συντάξεις, οι Σοσιαλιστές έθεσαν ως στόχο να συμπεριλάβουν έναν φόρο στους δισεκατομμυριούχους στον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας ότι ο Λεκορνί βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στις διαπραγματεύσεις.