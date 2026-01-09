Την ικανοποίησή της για την έγκριση της «ιστορικής» εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία, όπως είπε, «ανυπομονεί» να υπογράψει στην Παραγουάη.

Η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δημιουργεί «τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο», με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές, επισημαίνει η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη δήλωσή της. Αναφερόμενη στα οφέλη, σημείωσε ότι περίπου 60.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς, με εξοικονόμηση «περίπου 4 δισεκ. ευρώ ετησίως», ενώ διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει «ισχυρές δικλίδες ασφαλείας» για τους αγρότες και αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές.

Today’s Council decision to support the EU-Mercosur deal is historic. Europe is sending a strong signal. We are serious about creating growth, jobs and securing the interests of Europeans consumers and businesses. With Mercosur, we are creating a shared market of 700 million… pic.twitter.com/WMGXWzFgua — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2026

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για μια «win-win συμφωνία», που πέρα από το εμπόριο «θεμελιώνει μια νέα εποχή πολιτικού διαλόγου και στρατηγικής συνεργασίας» μεταξύ Ευρώπης και χωρών της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Έτοιμη για την επίσημη υπογραφή φον ντερ Λάιεν

Τα περισσότερα κράτη-μελη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχαν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας Mercosur, ενώ την καταψήφισαν η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία. Το Βέλγιο ψήφισε αποχή. Η έγκριση της συμφωνίας απαιτούσε ειδική πλειοψηφία, δηλαδή κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Με την έγκριση της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη εξουσιοδοτούν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να μεταβεί στην Παραγουάη για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. Ωστόσο, η Φον ντερ Λάιεν δεν επιβεβαίωσε την ακριβή ημερομηνία της υπογραφής.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της EE ενέκρινε σήμερα δύο αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) και της Ενδιάμεσης Εμπορικής Συμφωνίας (iTA) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur.

Τι αναμένεται να γίνει

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι δύο συμφωνίες αποτελούν κομβικό βήμα στην πολυετή σχέση των δύο πλευρών και θέτουν ένα σύγχρονο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, συνεργασίας και εμπορίου. Η EMPA καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, το κλίμα, η ψηφιακή μετάβαση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κινητικότητα και η ασφάλεια, ενισχύοντας παράλληλα τον συντονισμό ΕΕ-Mercosur σε διεθνή φόρα. Μετά την υπογραφή της, σημαντικό μέρος των πολιτικών και συνεργατικών κεφαλαίων θα εφαρμοστεί προσωρινά, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών επικύρωσης.

Η Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία αποσκοπεί στην άμεση εφαρμογή των εμπορικών δεσμεύσεων, έως ότου τεθεί σε πλήρη ισχύ η συνολική συμφωνία. Προβλέπει μειώσεις δασμών και διευρυμένη πρόσβαση στις αγορές για αγαθά και υπηρεσίες, με οφέλη για τομείς όπως η γεωργία, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα φαρμακευτικά και τα χημικά προϊόντα. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τις επενδύσεις, τις ψηφιακές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και για την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς στις χώρες της Mercosur. Η iTA εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και δεν απαιτεί επικύρωση από τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, προβλέπονται προσωρινές δικλίδες ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητων αγροτικών τομέων της ΕΕ, επιτρέποντας την ταχεία ενεργοποίηση μέτρων σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς από εισαγωγές. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν έως την υιοθέτηση μόνιμου κανονιστικού πλαισίου.

Επόμενο βήμα είναι η επίσημη υπογραφή των συμφωνιών από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η πλήρης έναρξη ισχύος της EMPA θα εξαρτηθεί και από την επικύρωσή της από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.