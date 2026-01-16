Ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο, τα νέφη Virga, κάλυψε σήμερα Παρασκευή, τον ουρανό της Αττικής. Το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέλαβε να εξηγήσει στο κοινό περί τίνος πρόκειται.

Όπως αναφέρει, είναι υετός «που ξεκινά από τα σύννεφα, αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα, χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές ”ουρές” που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.

Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα».