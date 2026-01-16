Την έναρξη της ανάρτησης πινάκων και διαγραμμάτων για τις Κυκλάδες ανακοίνωσε το κτηματολόγιο.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο».

Η σχετική ανακοίνωση: «Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 ξεκινάει η Ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

• Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες αυτές ισχύουν τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία είναι μέχρι τις 19-03-2026.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ, Αμβροσίου Φραντζή 48 και Αμεινοκλέους, ΤΚ 11744, Νέος Κόσμος, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΔΡΟΥ, Μελίνας Μερκούρη 1 (δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου), ΤΚ 84501, ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΤΗΝΟΥ, Λεωφόρος Τριποτάμου 1, (Δίπλα στο Κτημ. Γραφείο Τήνου), ΤΚ 84200, ΤΗΝΟΣ

ΚΕΑΣ, Άγιος Γεώργιος Κορησία, (δίπλα στο Κτημ. Γραφείο ΚΕΑΣ), ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ-ΒΟΥΡΚΑΡΙ, ΤΚ 84002, ΚΕΑ

ΜΥΚΟΝΟΥ, Πνευματικό κέντρο Άνω Μεράς Μυκόνου “ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΝΩΜΕΡΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ”, Επαρχιακή οδός Μυκόνου Άνω Μεράς (Δίπλα στο μνημείο Ηρώων),ΤΚ 84600, ΜΥΚΟΝΟΣ

ΣΕΡΙΦΟΥ, ΛΙΒΑΔΙ (έναντι ταχυδρομείου), ΤΚ 84005, ΣΕΡΙΦΟΣ

ΝΑΞΟΥ, Οδός Κοντολέoντος, συμβολή Επαρχιακής Οδού Νάξου Εγκαρών και Περιφερειακής οδού Χώρας Νάξου, ΤΚ 84300, ΝΑΞΟΣ

ΠΑΡΟΥ, Εμπορικό Κέντρο Νάουσας (πίσω από την παλιά Τράπεζα Πειραιώς), Περιοχή Βουνάλι, Επαρχιακή οδός Νάουσας Παροικιάς, ΤΚ 84401, ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ”, Επαρχιακή οδός Φηρών – Όρμου Περίσσης, ευθεία Φηρών- Πύργου, ΤΚ 84700, ΜΕΣΣΑΡΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Σαράφη 48Β ΤΚ 55132, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης