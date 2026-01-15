Η έκρηξη σε κεντρική περιοχή της Ουτρέχτης στην Ολλανδία προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτιρίων και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή, ενώ πυροσβέστες ερευνούν τα κατεστραμμένα κτίρια για πιθανά εγκλωβισμένα άτομα.

«Το πυροσβεστικό σώμα διερευνά αυτή τη στιγμή πώς μπορούν να ελεγχθούν με ασφάλεια τα κατεστραμμένα κτίρια και όσα κατέρρευσαν για να διαπιστωθεί αν κάποιος βρίσκεται ακόμη μέσα. Αναφέρονται εκτεταμένες ζημιές στην γύρω περιοχή» δήλωσαν οι Αρχές.

Η πόλη αντιμετωπίζει εκτεταμένες ζημιές, με δρόμους γεμάτους συντρίμμια και σπασμένα τζάμια, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός κάλεσε εθελοντές στο τοπικό νοσοκομείο όπου λειτουργεί κέντρο έκτακτης τραυματιολογίας.