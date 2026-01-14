Μεγάλα κύματα που προκλήθηκαν από μετεωρολογικό τσουνάμι σάρωσαν την παραλία Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ στην Αργεντινή, προκαλώντας πανικό και τον θάνατο ενός 29χρονου, την καρδιακή προσβολή ενός ακόμη άντρα και τον τραυματισμό τουλάχιστον 35 λουόμενων.

Ante masa de agua que avanzaba sobre las playas de Santa Clara del Mar y zona, la gente quedó entrampada en las redes que pusieron las PRIVADAS pic.twitter.com/BbkQawLb1F — Laura N Pérez (@LauraPsfe) January 13, 2026

Ειδικότερα, νεκρός είναι ο 29χρονος ιππέας Γιαίρ Αμίρ Μάνο Νούνεζ ο οποίος έκανε διακοπές στην Αργεντινή για διακοπές με τη φίλη του. Ο άτυχος νεαρός σκοτώθηκε αφού παρασύρθηκε από τη θάλασσα και χτύπησε με το κεφάλι σε βράχους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας ακόμη άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή όταν παρασύρθηκε από το νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν.

Χάος και απόγνωση

Ο Ναουέλ Ναρντόνε, επικεφαλής της ένωσης ναυαγοσωστών είπε ότι τα κύματα έφτασαν σε «απίστευτα ύψη». Όσοι βρίσκονταν στην παραλία περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το χάος και την απόγνωση. Τα κύματα παρέσυραν τσάντες, ομπρέλες, ξαπλώστρες. Οι άνθρωποι αλληλοβοηθιόνταν για να μην παρασυρθούν από τη θάλασσα.

«Η θάλασσα υποχώρησε και επέστρεψε με κύμα τείχος»

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης σε εφημερίδα της Αργεντινής ενώ ένας άλλος περιέγραψε ότι η θάλασσα υποχώρησε απότομα λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα τεράστιο κύμα, που περιγράφηκε ως «σαν τείχος», χτυπήσει την ακτή.

«Απρόβλεπτο φαινόμενο»

«Είναι ένα απρόβλεπτο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξανασυμβεί», δήλωσε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Φαμπιάν Γκαρσία.

Μετεωρολογικό τσουνάμι

Τα μετεωρολογικά τσουνάμι δεν είναι σαν τα τσουνάμι που προκαλούνται από σεισμική δραστηριότητα στον πυθμένα του ωκεανού. Αντίθετα, προκαλούνται από διαταραχές της ατμοσφαιρικής πίεσης που συνδέονται με ταχέως μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα, όπως σοβαρές καταιγίδες.