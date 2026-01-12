Στο κρατητήριο οδηγήθηκαν τρεις μοτοσικλετιστές που προχώρησαν σε επικίνδυνες σούζες και ελιγμούς, κινούμενοι με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρος Αθηνών, έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία εντόπισε σχετική ανάρτηση που καλούσε σε συνάντηση μοτοσικλετιστών στο συγκεκριμένο σημείο. Αστυνομικές δυνάμεις έστησαν επιχείρηση επιτήρησης, ακολούθησαν τους οδηγούς και, μετά από σύντομη καταδίωξη, κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν.

Οι τρεις νεαροί άνδρες συνελήφθησαν για επικίνδυνη οδήγηση και διατάραξη της ασφάλειας της κυκλοφορίας. Παράλληλα, κατασχέθηκαν οι τρεις μοτοσικλέτες τους, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.