Ο Δημήτρης Καιρίδης φιλοξενήθηκε στο MEGA και μεταξύ άλλων μίλησε για όσα συνέβησαν στη Βουλή με εκείνον, τον Νίκο Δένδια και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τη ΝΔ ξεκαθάρισε: «Ποτέ δεν τα σπάσαμε με τον κ. Δένδια». Στη συνέχεια μιλώντας για το συμβάν επεσήμανε: «Διαφώνησα και έχω εξηγήσει το γιατί. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο ή όταν μιλούν οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων ή οι αναπληρωτές τους δεν έχει κανένα λόγο»

Έπειτα διευκρίνισε πως δε θεώρησε ότι ο κ. Δένδιας θέλησε να στηρίξει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αντίθετα, τόνισε: «Όποιος θέλει ας στηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του. Δεν νομίζω ότι υποστήριξε την κα Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Δένδιας είναι ένας άνθρωπος εγνωσμένης αστικής ευγένειας και καλοπροαίρετα έκανε μια παρέμβαση. Την οποία θεώρησα άστοχη. Μέχρι εκεί».

Ο κ. Καιρίδης στη συνέχεια επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Στο βαθμό που πάει τη συζήτηση αλλού και φεύγουμε από το μείζον και το μείζον είναι ότι έχουμε να κάνουμε με την επιτομή της κοινοβουλευτικής χυδαιότητας που είναι η κα Κωνσταντοπούλου. Πρέπει να μας προβληματίσει όλους γιατί στο κοινοβούλιο στέλνονται τέτοια άτομα και ανατινάζουν τον κοινοβουλευτισμό»

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε ερώτηση για την επίμαχη έκφρασή του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Δε είχαν κανένα σεξισμό. Για να εκτονωθεί μια βαρύτατη κατηγορία που απήγγειλε η κα Κωνσταντοπούλου ότι είμαστε απατεώνες»

Ήταν ατυχές το όλο περιστατικό. Έδωσε την ευκαιρία να μη μιλάμε για την Κωνσταντοπούλου και έδωσε την ευκαιρία να υπάρξει αυτό το τσαρτζάρισμα μεταξύ εμού και του υπουργού τον οποίο σέβομαι, εκτιμώ και στηρίζω».