Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την περιοχή της Βιάννου στην Κρήτη και όχι μόνο, από τον απροσδόκητο θάνατο του 27χρονου κυνηγού Στέλιου Τσικνάκη.

Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από γκρεμό μεγαλύτερο των 30 μέτρων στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου.

Ο 27χρονος σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα και του αδελφού του

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος 27χρονος είχε ξεκινήσει για κυνήγι στην περιοχή, παρέα με τον πατέρα του και τον αδερφό του, μία αγαπημένη τους ασχολία. Ωστόσο στην προσπάθειά του ίσως να σημαδέψει έναν στόχο, -σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες – έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, από ύψος μεγαλύτερο των 30 μέτρων, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Να σημειωθεί ότι οι άνδρες της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο δύσβατο σημείο για να εντοπίσουν τον άνδρα, δεν απαιτήθηκε τελικά να ρίξουν σχοινιά για την ανάσυρσή του, κάτι που κατέστη εφικτό να γίνει μέσω ενός μονοπατιού.

Εκτός από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ, κινητοποιήθηκαν επίσης η Αστυνομία και εθελοντές από τις γύρω περιοχές.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο άτυχος 27χρονος, ο πατέρας του και ο αδερφός του δε μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε, όντας σε κατάσταση σοκ.

Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος που με αυτόν τον τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του στα κρητικά βουνά, εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο και ήταν κάτοικος Άνω Βιάννου.

Η σορός του 27χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.