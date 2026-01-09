Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ακύρωσε ένα αναμενόμενο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας, μετά από τη συνεργασία που επέδειξε η λατινοαμερικάνικη χώρα.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά μαζί, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις «μεγάλες πετρελαϊκές» εταιρείες στη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, συμπλήρωσε ότι όλα τα πετρελαιοφόρα στη Βενεζουέλα «θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας και προστασίας».

Πρώτη συνάντηση Τραμπ – Ματσάδο

Σε χθεσινές του δηλώσεις (8/1) ο Τραμπ ανέφερε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Καταλαβαίνω ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή, και ανυπομονώ να της πω γεια» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του Τραμπ με τη Ματσάδο, η οποία είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι δεν είχε μιλήσει με τον Αμερικανό ηγέτη από τον Οκτώβριο.

«Πρέπει να ξαναχτίσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές· δεν θα ήξεραν καν πώς να κάνουν εκλογές τώρα» ανέφερε ο Τραμπ.