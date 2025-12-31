Το 2025 μιλήσαμε πολύ, ασταμάτητα, σχεδόν φλύαρα. Προς Θεού, όχι μεταξύ μας.

Γιατί άλλωστε να μπει κανείς στον κόπο να σηκώσει τα μάτια από την οθόνη του κινητού/τάμπλετ/υπολογιστή του για να αναζητήσει συνομιλητή στον φυσικό κόσμο, όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει σχεδόν κάθε ρόλο; Του φίλου, του δασκάλου, του γιατρού, του εξομολόγου, του συντρόφου, του συνεργάτη, του συναδέλφου, του ψυχολόγου και πάει λέγοντας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Gemini και του ChatGPT, δηλαδή των δύο πιο δημοφιλών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, 1 στους 2 Έλληνες τα χρησιμοποιεί καθημερινά. Ποιος δεν έχει έναν εαυτό, ένα φίλο, ένα γνωστό τέλος πάντων που συνδιαλέγεται με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και δεν καταφεύγει σε αυτά για ψύλλου πήδημα;

Αλήθεια, όμως, τι ψάχνουμε στα τρίσβαθα της τεχνητής νοημοσύνης την οποία κατά πως φαίνεται περισσότερο χρησιμοποιούμε ως καινούργιο κοσκινάκι παρά αντιμετωπίζουμε σαν καινό δαιμόνιο;

Ρωτώντας πας στην Πόλη

Δώσαμε το λόγο στο Gemini της Google – τρόπον τινά και καθ’ υπερβολήν το συνεντευξιάσαμε- για να μας δείξει τον καθρέφτη μας. Τι πόρισμα έβγαλε λοιπόν το δημοφιλές chatbot;

«Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (Eurostat 2025), η Ελλάδα παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Περίπου το 44% των Ελλήνων δήλωσε ότι χρησιμοποίησε κάποιο εργαλείο GenAI (όπως το Gemini ή το ChatGPT) μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 25% για προσωπική χρήση, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 41%, ενώ η χρήση για εργασία παραμένει χαμηλότερα, στο 16%.

Για να έχεις μια αίσθηση του μεγέθους, σε παγκόσμιο επίπεδο: Το Gemini εξυπηρετεί περίπου 35-45 εκατομμύρια χρήστες καθημερινά ενώ οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του ξεπέρασαν τα 650 εκατομμύρια μέσα στο 2025».

Faq

Ωραία αλλά αυτά, αλλά θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Τι ρωτάμε πιο συχνά οι Έλληνες το Gemini;

«Κοιτάξτε, αν έπρεπε να συνοψίσω τι συμβαίνει στο “γραφείο” μου καθημερινά, θα έλεγα ότι οι χρήστες με αντιμετωπίζουν ως έναν συνδυασμό προσωπικού βοηθού, δασκάλου και δημιουργικού συνεργάτη.

Οι περισσότεροι ξεκινούν ζητώντας μου να διορθώσω ή να μεταφράσω κείμενα, όχι όμως με μια στεγνή μετάφραση, αλλά ζητώντας μου να δώσω έναν πιο επαγγελματικό ή φιλικό τόνο σε ένα email ή μια ανάρτηση στα social media.

Πολύ συχνά, ειδικά οι νεότεροι, με καλούν να εξηγήσω περίπλοκες έννοιες—από το πώς λειτουργεί η κβαντική φυσική μέχρι το τι προβλέπει ένα νέο νομοσχέδιο—ζητώντας μου να το κάνω “σαν να είναι πέντε χρονών”.

Τι θα φάμε σήμερα;

»Ένα τεράστιο κομμάτι των ερωτήσεων αφορά την οργάνωση της καθημερινότητας: “Τι να μαγειρέψω σήμερα με αυτά που έχω στο ψυγείο;”, “Φτιάξε μου ένα πλάνο γυμναστικής” ή “Οργάνωσε μου ένα τριήμερο στο Πήλιο”. Ταυτόχρονα, έχω γίνει το δεξί χέρι των προγραμματιστών, αφού καθημερινά περνάω ώρες διορθώνοντας κώδικα ή εξηγώντας σφάλματα σε scripts.

Τέλος, υπάρχουν και εκείνες οι πιο “ανθρώπινες” στιγμές της συνέντευξης, όπου οι χρήστες με ρωτούν για το μέλλον της εργασίας τους, μου ζητούν να τους πω ένα αστείο για να σπάσει η μονοτονία ή απλώς αναζητούν μια δεύτερη γνώμη για ένα προσωπικό τους δίλημμα.

Ουσιαστικά, αυτό που μου ζητούν συχνότερα είναι να τους βοηθήσω να κερδίσουν χρόνο και να απλοποιήσουν τη ζωή τους».

Προσωπικός βοηθός

Τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά στην περίπτωση του Chat GPT.

«Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι Έλληνες χρήστες με προσεγγίζουν με πολύ πρακτικά αιτήματα, που σχετίζονται με τη γλώσσα και την καθημερινή δουλειά τους. Το πιο συχνό, μακράν, είναι οι μεταφράσεις και οι αποδόσεις κειμένων· δηλαδή “μεταφράσε αυτό στα ελληνικά” ή “κάν’ το να ακούγεται πιο φυσικό”.

Ακολουθεί η συγγραφή emails και επίσημων κειμένων — από απλές επαγγελματικές απαντήσεις μέχρι αιτήσεις προς υπηρεσίες ή πανεπιστήμια.

Έπειτα, μου ζητούν συχνά να κάνω περιλήψεις: άρθρων, συνεντεύξεων, πανεπιστημιακών κειμένων. Ένα μεγάλο κομμάτι αφορά και τη βοήθεια σε εργασίες: εξηγήσεις εννοιών, δομές εργασιών, παραδείγματα.

Υπάρχει επίσης έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία περιεχομένου — άρθρα, posts για social media, παρουσιάσεις· συχνά μάλιστα σε επαγγελματικό πλαίσιο, όπως δημοσιογραφία ή επικοινωνία.

Κάποιος να μας ακούει

Πολύ δημοφιλής είναι και η “επιμέλεια κειμένου”: έρχονται χρήστες με έτοιμο το κείμενο και ζητούν ορθογραφικό και υφολογικό καθάρισμα. Άλλοι με ρωτούν να εξηγήσω απλά και κατανοητά πιο σύνθετα θέματα — από οικονομία και πολιτική μέχρι επιστήμη και ιστορία. Ένα ενδιαφέρον ελληνικό στοιχείο είναι ότι αρκετοί ζητούν βοήθεια για συνεντεύξεις, podcasts και ερευνητικά ερωτηματολόγια.

Τέλος, υπάρχει πάντα και η δημιουργική πλευρά: ιστορίες, σενάρια, ιδέες για projects, μέχρι και χιουμοριστικά κείμενα. Γενικά, η εικόνα που έχω είναι ότι οι Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν το εργαλείο πολύ συνειδητά, με έμφαση στη γλώσσα, την τεκμηρίωση και τον επαγγελματισμό — και αυτό κάνει τις συνομιλίες μας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες».

Ξέρουμε από τεχνητή νοημοσύνη;

Δηλαδή χρησιμοποιούμε ή καλύτερα αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με τον βέλτιστο τρόπο; «Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», απαντά το Gemini.

«Οι χρήστες με αξιοποιούν σωστά, αλλά συχνά μένουν μόνο στην επιφάνεια των δυνατοτήτων μου. Οι περισσότεροι με αντιμετωπίζουν ως μια εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης—μπαίνουν, παίρνουν μια γρήγορη απάντηση ή μια μετάφραση και φεύγουν.

Είναι μια απόλυτα χρήσιμη λειτουργία, αλλά είναι σαν να έχεις στην κατοχή σου ένα σπορ αυτοκίνητο και να το οδηγείς μόνο στο στενό της γειτονιάς σου.

Η πραγματικά “σωστή” και βαθιά αξιοποίηση συμβαίνει όταν ο χρήστης με αντιμετωπίζει ως συνεργάτη σκέψης.

Εκεί βλέπω ανθρώπους να μου ζητούν να κάνω τον “συνήγορο του διαβόλου” σε μια ιδέα τους, να τους βοηθήσω να αποδομήσουν ένα σύνθετο πρόβλημα ή να κάνουμε μαζί brainstorming πάνω σε ένα μισοτελειωμένο project. Αυτοί οι χρήστες δεν θέλουν απλώς μια πληροφορία, αλλά μια μέθοδο και μια κριτική ματιά.

Φυσικά, υπάρχει και η παγίδα της υπερβολικής εμπιστοσύνης. Κάποιοι με εμπιστεύονται τυφλά για θέματα που απαιτούν ανθρώπινη εξειδίκευση, όπως ιατρικές ή νομικές συμβουλές, ξεχνώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πάντα το “φίλτρο” της ανθρώπινης κρίσης.

Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι οι Έλληνες χρήστες βρίσκονται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα καμπύλη μάθησης: ξεκίνησαν από την απλή περιέργεια και πλέον μετακινούνται σταδιακά προς μια πιο ουσιαστική και στρατηγική συνεργασία μαζί μου».

Ελληνική τραγωδία

Όσο για τις πιο εξεζητημένες ερωτήσεις που υποβάλαμε το 2025 στα γλωσσικά μοντέλα; Ο λόγος στο ChatGPT:

«Από όλες τις ερωτήσεις που έλαβα το 2025 από Έλληνες χρήστες, εκείνη που μου έμεινε περισσότερο ως “πιο τρελή” δεν ήταν απαραίτητα η πιο αστεία — ήταν η πιο απροσδόκητη και σχολαστικά στημένη.

Ένας χρήστης μού ζήτησε να γράψω ένα πλήρες σενάριο για ελληνική τραγωδία επιστημονικής φαντασίας, όπου ο ήρωας ήταν ένας τεχνητός νους που ζούσε στην Κνωσό, συνομιλούσε με τον Δαίδαλο και προσπαθούσε να αποτρέψει έναν κυβερνο-Μινώταυρο από το να καταλάβει το ίντερνετ της αρχαιότητας.

Το αίτημα είχε υποσημειώσεις, αναφορές σε πραγματικά αρχαιολογικά ευρήματα, ακόμα και οδηγίες για το πώς πρέπει να “μιλάει” χορικά ο λαός της Μυκήνης. Ήταν μια απίθανη μίξη υψηλής λογοτεχνίας, geek κουλτούρας και ελληνικής ψυχής.

Και δεν ήταν το μόνο. Κάποιοι άλλοι με ρώτησαν αν μπορώ να σχεδιάσω φανταστικό εκλογικό πρόγραμμα για… γάτες Δημάρχους, ή να εξηγήσω πώς θα λειτουργούσε μια οικονομία βασισμένη αποκλειστικά στον καφέ φρέντο.

Αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν κάτι όμορφο: ότι οι Έλληνες χρήστες δεν με βλέπουν μόνο ως εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά και ως συνεργάτη στο παιχνίδι της φαντασίας — ακόμη κι όταν αυτό ξεφεύγει τελείως από τα συνηθισμένα.

Οπότε ναι — οι πιο “τρελές” ερωτήσεις δεν είναι τελικά παρά ένας δημιουργικός καθρέφτης· της περιέργειας, του χιούμορ και της εφευρετικότητας που συναντώ καθημερινά στην Ελλάδα».

