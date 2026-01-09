Το πτώμα μίας 55χρονης Καναδέζας βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η πρώτη αυτοψία έδειξε πως η 55χρονη έχασε την ζωή της πριν από ένα ή δύο μήνες.

Οι Αρχές αναφέρουν πως όλα τα ενδεχόμενα είναι υπό διερεύνηση αν και αυτό της εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να απομακρύνεται.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, περιφερόταν εκεί, δεν είχε μόνιμο τόπο κατοικίας και δεν είχε ποτέ ενοχλήσει με τη συμπεριφορά της.

Κάτοικοι αναφέρουν στο neakriti ότι η περιοχή μύριζε άσχημα από την Πρωτοχρονιά, όμως κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι στο ερειπωμένο οίκημα έως χθες. «Υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια στη γειτονιά», λένε κάτοικοι της περιοχής, «και τελευταία βλέπουμε ολοένα και περισσότερα άτομα να μπαίνουν μέσα και να περνούν εκεί τη νύχτα». Όπως αναφέρουν υπάρχει διάχυτη ανησυχία για την ασφάλεια και την καθαριότητα.

Αναμένεται να υπάρξει σχετική ενημέρωση της πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα για την ανεύρεση συγγενικών της προσώπων.