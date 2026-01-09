Αποστάσεις παίρνει από τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που προτίθεται να ιδρύσει ο Πάνος Ρούτσι. Ο κ. Ρούτσι διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα και χρώματα και κάλεσε την κ. Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αν σκοπεύει να μπει στην πολιτική.

«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κυρία Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ τον αγώνα μου τον έκανα ξεκάθαρα για το παιδί μου, να βρω την αλήθεια. Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.

Στο ερώτημα αν η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα».

«Να κάνει αυτό που νομίζει σωστό»

Ο κ. Ρούτσι επιβεβαίωσε ότι δεν έχει δεχτεί πρόταση από την κ. Καρυστιανού, αλλά από άλλα κόμματα.

«Δεν νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα της (όχι, δεν μου έχει κάνει πρόταση). Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα κόμματα, από άλλα άτομα, αλλά τίποτε δεν με εκπροσωπεί εμένα προσωπικά» τόνισε.

Στην ερώτηση τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεση να ιδρύσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει».