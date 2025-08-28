Για μία από τις πιο τραγικές και ανείπωτες επιθέσεις που έχει βιώσει η Μινεάπολη της Μινεσότα κάνουν λόγο οι τοπικές αρχές σχετικά με τους πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Ο δράστης, 23χρονος οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και κυνηγετικό όπλο, άνοιξε πυρ μέσα από τα παράθυρα την ώρα που διεξαγόταν λειτουργία, σκορπίζοντας τον τρόμο σε μαθητές, γονείς και δασκάλους.

Δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται 14 παιδιά, δύο εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, Μπράιαν Ο’Χάρα.

Το FBI ερευνά το περιστατικό ως «πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας» και «έγκλημα μίσους».

Τι συνέβη;

Η αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο λίγο μετά τις 8:20 π.μ. (2:20 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς από ημιαυτόματο όπλο σε σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας που γινόταν για όλες τις τάξεις, στην πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας κ. Ο’Χάρα είπε ότι ο δράστης πλησίασε από το πλάι της εκκλησίας και έριξε δεκάδες φορές. Χαρακτήρισε την επίθεση στη Μινεσότα ως «μια εσκεμμένη πράξη βίας εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που προσεύχονταν».

Πρόσθεσε ότι βρέθηκε ξύλινη σανίδα με την οποία είχαν μπλοκαριστεί πλευρικές πόρτες, καθώς και μια καπνογόνα συσκευή, αλλά όχι εκρηκτικά.

Τι γνωρίζουμε για τον μακελάρη;

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης πιστεύεται πως αυτοπυροβολήθηκε στον χώρο στάθμευσης. Ο κ. Ο’Χάρα δήλωσε ότι ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν.

Ο Γουέστμαν φαίνεται να έδρασε μόνος του και είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα που χρησιμοποίησε.

Επιπλέον, είχε προγραμματίσει την ανάρτηση ενός μανιφέστου στο YouTube, το οποίο «έδειχνε τον ίδιο στον τόπο της επίθεσης και περιείχε ανησυχητικά κείμενα». Το υλικό αποσύρθηκε με τη βοήθεια του FBI.

Στο βίντεο φαίνονται γεμιστήρες όπου ήταν γραμμένες με μολύβι οι φράσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ». Σύμφωνα με τη New York Post, ο δράστης είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για μαζικούς δολοφόνους, όπως ο Άνταμ Λάνζα, ο 20χρονος υπεύθυνος για τη σφαγή στο Σάντι Χουκ, την πιο φονική επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, που κόστισε τη ζωή σε 20 μαθητές της πρώτης τάξης και έξι ενήλικες.

Στο βίντεο με τίτλο «So long and thanks for all the fish», ο Γουέστμαν εμφανίζεται να ξεφυλλίζει ένα κόκκινο σημειωματάριο γεμάτο ακατανόητα ποιήματα, κυρίως σε κυριλλικό αλφάβητο, με απειλές και βίαιες αναφορές. Το περιεχόμενο συνοδεύεται από καπνό, βήχα και μανιακά γέλια. Στις σελίδες περιγράφει την πρόθεσή του να διαπράξει μαζική δολοφονία, εξηγεί γιατί στοχεύει την εκκλησία Annunciation – όπου εργαζόταν παλαιότερα η μητέρα του – και σχεδιάζει επίθεση σε μεγάλη συγκέντρωση παιδιών, θεωρώντας την «ευκαιρία για εύκολη και καταστροφική τραγωδία».

Τι γνωρίζουμε για τα θύματα;

Τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί δημόσια. Μεταξύ των τραυματιών είναι 14 παιδιά και τρεις ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών.

Το νοσοκομείο της Μινεάπολης, Hennepin Healthcare, δέχτηκε 11 ασθενείς: εννέα παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών και δύο ενήλικες. Επτά από αυτούς ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τέσσερις οδηγήθηκαν άμεσα στο χειρουργείο, σύμφωνα με τον διευθυντή επειγόντων, Δρ. Τόμας Γουάιατ. Το παιδιατρικό νοσοκομείο Children’s Minnesota ανακοίνωσε ότι νοσηλεύει πέντε παιδιά.

Σε νεότερη ενημέρωση, ο κ. Ο’Χάρα δήλωσε ότι όλοι οι τραυματίες αναμένεται να επιζήσουν.

«Έμοιαζε να κρατάει αιώνες»

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Μπιλ Μπίενεμαν, είπε στο Sky News ότι οι πυροβολισμοί «διήρκεσαν αρκετά λεπτά – πολύς χρόνος για πραγματικά πυρά». «Ξέρω πώς ακούγονται πυρά και έμεινα άναυδος», είπε. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν όπλο, υπήρχαν τόσο πολλοί πυροβολισμοί. Έμοιαζε με καραμπίνα, σίγουρα όχι με πιστόλι, πρέπει να γέμισε πολλές φορές».

Η κόρη του, Αλεξάνδρα, που φοιτούσε στο σχολείο για εννέα χρόνια, δήλωσε: «Με κάνει να νιώθω άρρωστη το ότι μπορεί να τραυματίστηκαν ή να σκοτώθηκαν άνθρωποι που γνωρίζω. Δεν νιώθω καθόλου ασφαλής στην κοινότητα όπου μεγάλωσα. Με τις φίλες μου λέγαμε πως αυτό είναι σαν τη δική μας εκδοχή της 11ης Σεπτεμβρίου».

Η νταντά Μάντι Μπραντ, που εργάζεται κοντά στο σημείο, έφτασε την ώρα που η αστυνομία έμπαινε και τα παιδιά έτρεχαν να φύγουν. «Χάρηκα που είδα κάποια παιδιά να βγαίνουν σώα, αλλά τα βλέμματα στα πρόσωπά τους… οι κραυγές των μανάδων που δεν ήξεραν πού είναι τα παιδιά τους… Ήταν τρομακτικό. Στο διαδίκτυο βλέπεις βίντεο, αλλά δεν συγκρίνεται με το να το ζεις από κοντά».

«Ανείπωτη πράξη»

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε την επίθεση «ανείπωτη πράξη». «Παιδιά είναι νεκρά», είπε. «Υπάρχουν οικογένειες που θρηνούν ένα παιδί. Δεν μπορείς να περιγράψεις με λόγια τη βαρύτητα, την τραγωδία, τον πόνο αυτής της κατάστασης».

Τόνισε ότι η κοινότητα δεν θέλει απλώς προσευχές: «Αυτά τα παιδιά κυριολεκτικά προσεύχονταν, ήταν η πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Βρίσκονταν σε εκκλησία, παιδιά που θα έπρεπε να μαθαίνουν με τους φίλους τους».

«Βαθιά ανησυχητικό»

Αργότερα κάλεσε σε δράση κατά της ένοπλης βίας: «Πρέπει όλοι μας, ως ηγέτες, να κάνουμε πολλά περισσότερα για να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε περισσότερα όπλα απ’ ό,τι ανθρώπους».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, πρόσθεσε ότι τα παιδιά στο σχολείο «ήρθαν αντιμέτωπα με το κακό, τον τρόμο και τον θάνατο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για το τραγικό περιστατικό στη Μινεάπολη. Το FBI έφτασε γρήγορα στο σημείο. Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση».

Η αστυνομία της Μινεάπολης ήδη ερευνούσε τρεις θανατηφόρες επιθέσεις με όπλα μέσα σε διάστημα 12 ωρών. «Το επίπεδο ένοπλης βίας στην πόλη το τελευταίο 24ωρο είναι βαθιά ανησυχητικό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.