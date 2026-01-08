H Aττική είχε τη μερίδα του λέοντος στις διανυκτερεύσεις, με κρατήσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα για όλη την Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση αυτά τα στοιχεία, την Αττική ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση οι περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης.

Ειδικότερα, οι διανυκτερεύσεις στην Αττική, μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των Airbnb, Booking και Expedia, ανήλθαν σε πάνω από 3 εκατομμύρια (3.012.228), ενώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανήλθαν σε 2.388.536, οριακά περισσότερες από την Περιφέρεια Κρήτης (2.388.536).

Από κοντά, στην τέταρτη θέση οι διανυκτερεύσεις στα Νησιά του Ιουνίου (2.222.822), ενώ στην πέμπτη θέση με διαφορά είναι η Κεντρική Μακεδονία (1.482.214).

Στην κορυφή η Ανδαλουσία

Οι δημοφιλέστερες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βραχυχρόνια μίσθωση, κατά το ίδιο διάστημα, ήταν η Ανδαλουσία της Ισπανίας με 13,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, η κροατική Jadranska Hrvatska (9,6 εκατ.) και η γαλλική Ile de France (9 εκατ.).

Οι 20 πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές βρίσκονταν όλες σε μόλις πέντε χώρες της ΕΕ: έξι περιοχές στην Ισπανία και έξι στη Γαλλία, πέντε στην Ιταλία, δύο στην Πορτογαλία και μία στην Κροατία.

Μεγάλη αύξηση διανυκτερεύσεων το 2025

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2025, οι επισκέπτες πραγματοποίησαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στην ΕΕ, τα οποία είχαν κρατήσει μέσω των Airbnb, Booking ή Expedia. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων επισκεπτών, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξήθηκε κατά 8,7 %, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και κατά 28,2 % σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Ιούλιο, με άνοδο 10 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε ρυθμός αύξησης 8 %.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από μηνιαία στοιχεία, σχετικά με τη διαμονή μικρής διάρκειας, που προσφέρεται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Σήμερα, η Eurostat δημοσίευσε τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε εθνικό επίπεδο και για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε περιφερειακό επίπεδο.

