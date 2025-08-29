Σπάει κάθε ρεκόρ η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας, καθώς τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, έφτασαν τα 245.944 καταλύματα και τις 1.078.000 κλίνες, αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 200.000 κλίνες σε σχέση με τις ξενοδοχειακές, που ανέρχονται σε 894.854, σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Η υπερπληθώρα κλινών έχει βεβαίως και τις επιπτώσεις της. Η πληρότητα, τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Ιούλιο, δεν αυξήθηκε και παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρυσι στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο 40% και 51% αντίστοιχα. Επιπλέον, αυτή η συνεχώς αυξανόμενη προσφορά καταλυμάτων επηρεάζει και τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αθήνας, καθώς η πρωτεύουσα έχει μια πιο «ομαλή ροή» τουριστών όλο τον χρόνο, σε σύγκριση με τα νησιά. Τον Ιούλιο, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας κατέγραψε 83,3%, έναντι 86,4% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,6%, έπειτα από έναν Ιούνιο που επίσης εμφάνισε πτώση της μέσης πληρότητας κατά 2%.

Ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τον Ιούλιο έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς τα διαθέσιμα καταλύματα διαμορφώθηκαν σε 246.000, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του Ιουλίου 2024 (232.000) κατά +14.000. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη συνέχιση της έντονης ανοδικής πορείας στην περίοδο της θερινής αιχμής.

Η ανοδική τάση στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζεται και το Γ΄ τρίμηνο του 2025, ακολουθώντας τη θετική εικόνα του 2024.

Τον Ιούλιο καταγράφηκε νέο ρεκόρ, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 1.078.000, αυξημένες κατά +57.000 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (1.021.000), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση στην κορύφωση της θερινής περιόδου.



Η ανάλυση της πληρότητας των καταλυμάτων αναδεικνύει σταθερότητα για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, σε σύγκριση με πέρυσι, αν και είχε προηγηθεί ο Μάιος, όταν καταγράφηκε η πρώτη μείωση πληρότητας για το 2025. Συγκεκριμένα, η πληρότητα τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 28%, χαμηλότερη κατά -2 ποσοστιαίες μονάδες από το 30% του Μαΐου 2024.

Τον Ιούνιο, η πληρότητα παρέμεινε σταθερή στο 40%, όσο και τον Ιούνιο του 2024, ενώ τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 51%, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση στην έναρξη της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Η μέση διάρκεια παραμονής σε καταλύματα το Α΄ τρίμηνο του 2025 παρουσίασε γενικευμένη μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ το Β΄ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε σταθεροποίηση τον Απρίλιο και ήπια ανάκαμψη τον Μάιο και τον Ιούνιο, αντιστρέφοντας εν μέρει τη μείωση του Α΄ τριμήνου.

Το Γ΄ τρίμηνο ξεκίνησε με σταθερότητα, καθώς τον Ιούλιο του 2025 η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 4,1 διανυκτερεύσεις, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο του 2024. Η επίδοση αυτή δείχνει σταθεροποίηση στη συμπεριφορά διαμονής των επισκεπτών κατά την περίοδο αιχμής.

Τέλος, όσον αφορά τη διάρθρωση των ταξιδιωτών στη βραχυχρόνια μίσθωση, παραμένει απόλυτη η κυριαρχία των αλλοδαπών επισκεπτών.

Πηγή: OT.GR