Η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο δυναμικές αγορές στην αγορά βραχυπρόθεσμων μισθώσεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ανασκόπηση της AirDNA για τον Αύγουστο του 2025. Με βάση τα δεδομένα της AirDNA, τον Αύγουστο φέτος, η προσφορά καταλυμάτων στην χώρα μας, αυξήθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση διατηρήθηκε στο +5,2%, αν και η ταχύτερη αύξηση των διαθέσιμων διανυκτερεύσεων οδήγησε σε ελαφρά μείωση της πληρότητας (-0,5% σε ετήσια βάση).

Η Αθήνα ακολούθησε την ίδια τάση, με τις καταχωρήσεις να αυξάνονται κατά 11% και τη ζήτηση κατά 5%, δημιουργώντας μια προσωρινή ανισορροπία που οδήγησε σε μείωση της πληρότητας. Ωστόσο, αν εξετάσουμε ολόκληρη τη θερινή περίοδο, η εικόνα είναι πιο θετική: οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 6,4%, η προσφορά αυξήθηκε κατά 5,2% και η πληρότητα κατάφερε να σημειώσει μικρή άνοδο (+0,6%), υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της Ελλάδας ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

Η μέση τιμή ανά δωμάτιο

Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με την AirDNA η Ελλάδα, στο τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου κατέγραψε μέση τιμή δωματίου (ADR) στα 201 ευρώ, μέση πληρότητα στο 70% και έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο στα 142 ευρ. Η Αθήνα το ίδιο διάστημα κινείται πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαικό μέσο όρο και τον μέσο όρο της χώρας, με την μέση τιμή (ADR) ήταν 110 ευρώ, η πληρότητα στο 65% και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (REV Par) στα 72 ευρώ.

Τι συνέβη στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή ανασκόπηση της AirDNA για τον Αύγουστο του 2025 δείχνει ότι η αγορά βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων στην Ευρώπη έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα, με 4,16 εκατομμύρια καταχωρήσεις και 66,2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από ταξιδιώτες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Η πληρότητα παρέμεινε σταθερή στο 73,5%, αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση παραμένει ανθεκτική, ακόμη και αν οι τιμές ανά διανυκτέρευση μειώθηκαν ελαφρώς.

Η ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα ενισχύει αυτή την ανθεκτικότητα. Οι βόρειες και κεντρικές χώρες, όπως η Νορβηγία, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία, σημείωσαν διψήφια αύξηση, ενώ οι παράκτιες δημοφιλείς περιοχές, όπως η Μαρμπέγια και το Ντουμπρόβνικ, παρουσίασαν το υψηλότερο RevPAR στην Ευρώπη. Και με τη ζήτηση για το Oktoberfest στο Μονάχο, να είναι 9,5% υψηλότερη από πέρυσι, οι προοπτικές για τα μεγάλα φθινοπωρινά γεγονότα παραμένουν αισιόδοξες, ακόμη και αν οι ταξιδιώτες προτιμούν όλο και περισσότερο τις οικονομικές διαμονές.

Ειδικότερα σε μέσους ευρωπαικούς όρους τον Αύγουστο, οι μέσες ημερήσιες τιμές (ADR) μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,3% σε ετήσια βάση, στα 171,12€, ο μέσος συντελεστής πληρότητας έφτασε το 73,5%, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) παρέμειναν σταθερά στα 125,85 €.

Πηγή: ot.gr