Η γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, η κηδεία της οποίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Σεν-Τροπέ, υπέφερε από καρκίνο, σύμφωνα με δηλώσεις του συζύγου της στο εβδομαδιαίο περιοδικό Paris Match.

Είδωλο του κινηματογράφου, τον οποίο εγκατέλειψε για να γίνει φανατική υπέρμαχος των ζώων, η Μπε-Μπε «άντεξε πολύ καλά δύο εγχειρήσεις στις οποίες είχε υποβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος», δήλωσε ο σύζυγός της, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στον ιστότοπο του Paris Match.

Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ δεν διευκρίνισε από τι είδους καρκίνο υπέφερε η Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Η πρώην ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε νοσηλευθεί δύο φορές το φθινόπωρο χωρίς να έχουν αναφερθεί τότε λεπτομέρειες για τους λόγους νοσηλείας. Είχε παρουσιάσει καρκίνο στο στήθος τα χρόνια του 1980.

«Ήθελε πάντοτε οπωσδήποτε να επιστρέψει στη Μαντράγκ», τη διάσημη έπαυλή της στο Σαν Τροπέ, στο γαλλικό διαμέρισμα Βαρ, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή, πρόσθεσε ο σύζυγός της. «Και εκεί, ήταν πιο πολύπλοκο, κυρίως λόγω των πόνων στην πλάτη που δεν περνούσαν, αυτό την έκανε να υποφέρει, την εξαντλούσε. Ήταν άβολα, ακόμη κι όταν ήταν κλινήρης».

«Ωστόσο είχε συνείδηση και ανησυχούσε για την τύχη των ζώων μέχρι το τέλος», πρόσθεσε ο σύζυγός της.

Στη συνέντευξη στο Paris Match, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ διευκρίνισε επίσης για ποιο λόγο η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί στο ναυτικό κοιμητήριο του Σεν-Τροπέ, ενώ συχνά είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στη Λα Μαντράγκ.

Η κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Σεν-Τροπέ, θα είναι απλή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπρουνό Ζακλέν, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματός της για την προστασία των ζώων, τη μάχη της ζωής της.

