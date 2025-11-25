Brigitte Bardot: Ξανά στο νοσοκομείο η 91χρονη, λίγες εβδομάδες μετά το εξιτήριο

Η Brigitte Bardot μεταφέρθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκαλώντας νέα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της. Η 91χρονη ηθοποιός νοσηλεύεται στο Saint-Jean της Τουλόν εδώ και περίπου δέκα ημέρες, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η νέα εισαγωγή της σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη νοσηλεία της τον Οκτώβριο, όταν είχε μεταφερθεί στην ίδια κλινική και είχε υποβληθεί σε επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια», όπως είχε γράψει η Nice-Matin. Μετά από δύο εβδομάδες τότε, είχε πάρει εξιτήριο και είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Saint-Tropez.

Brigitte Bardot rushed to hospital as she battles 'serious illness' https://t.co/cr5dePhBSE via @DailyMailCeleb — Joseph Hailes (@hailes_joseph) November 25, 2025

Τον ίδιο μήνα, η Bardot αναγκάστηκε να απαντήσει σε ψευδείς αναρτήσεις που διέδιδαν τον θάνατό της. Σε ανάρτησή της στο X, είχε ξεκαθαρίσει: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή».

Παρότι οι γιατροί δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της υγείας της, τα γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι η Bardot παραμένει σε σταθερή κατάσταση, υπό συνεχή ιατρική φροντίδα.