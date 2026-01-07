Τουλάχιστον 36 διαδηλωτές, ανάμεσά τους πέντε ανήλικοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του νέου κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, οι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας των δυνάμεων ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες της χώρας, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της καταστολής των κινητοποιήσεων.

Νοσοκομείο στο επίκεντρο επεισοδίων

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκάλεσαν εικόνες από τη Τεχεράνη, όπου νοσοκομείο βρέθηκε κατά λάθος στο επίκεντρο επεισοδίων. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων σε δρόμο δίπλα στο νοσοκομείο «Σίνα», στο κέντρο της πρωτεύουσας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές στη δέκατη ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων.

Το ISNA μετέδωσε ότι, καθώς οι διαδηλωτές προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τα δακρυγόνα, μέρος των χημικών ουσιών κατευθύνθηκε προς το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα, όπως ανέφερε και η Σχολή Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης.

Παράλληλα, ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκε από πυρά στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Πρόκειται για τον αστυνομικό Εχσάν Αγατζανί, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κοντά στην περιοχή Μαλεκσαχί και υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο. Η περιοχή, στην οποία κατοικεί σημαντικός κουρδικός πληθυσμός, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες.

Κλιμάκωση και εκτός συνόρων

Σε διπλωματικό επίπεδο, η ένταση κλιμακώνεται και εκτός συνόρων. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να «υπονομεύσει την εθνική ενότητα» της χώρας, μετά τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον αγώνα του ιρανικού λαού».

«Το σιωνιστικό καθεστώς είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική μας ενότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Όπως πρόσθεσε, οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αλλά και ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων, συνιστούν «υποκίνηση βίας».

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για δέκατη συνεχόμενη ημέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις, εν μέσω αντικρουόμενων αφηγήσεων για τον απολογισμό των θυμάτων και την ένταση της καταστολής.