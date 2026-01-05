Εναλλακτικό σχέδιο διαφυγής από το Ιράν έχει ο ανώτατος ηγέτης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε περίπτωση που οι δυνάμεις ασφαλείας αποτύχουν να καταστείλουν τις διαδηλώσεις ή αρχίσουν να λιποτακτούν σύμφωνα έκθεση πληροφοριών που έχει στην κατοχή της η εφημερίδα The Times.

Ο 86χρονος σχεδιάζει να εγκαταλείψει την Τεχεράνη, μαζί με έναν στενό κύκλο έως 20 συνεργατών και μελών της οικογένειάς του, εφόσον διαπιστώσει ότι ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας, που έχουν κληθεί να καταπνίξουν την αναταραχή λιποτακτούν, αυτομολούν ή δεν υπακούουν στις εντολές.

«Το “σχέδιο Β” αφορά τον Χαμενεΐ και τον πολύ στενό κύκλο συνεργατών και οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτζτάμπα», δήλωσε πηγή των μυστικών υπηρεσιών στην εφημερίδα.

Ο Μπένι Σάμπτι, ο οποίος υπηρέτησε επί δεκαετίες στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών αφού διέφυγε από το καθεστώς οκτώ χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση, ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ θα κατέφευγε στη Μόσχα, καθώς «δεν υπάρχει άλλο μέρος για εκείνον. Θαυμάζει τον Πούτιν, ενώ ο ιρανικός πολιτισμός μοιάζει περισσότερο με τον ρωσικό».

Το σχέδιο διαφυγής

Το σχέδιο διαφυγής βασίζεται στο προηγούμενο του συμμάχου του, του έκπτωτου Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος εγκατέλειψε τη Δαμασκό με αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα για να ενωθεί με την οικογένειά του, πριν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης καταλάβουν την πρωτεύουσα τον Δεκέμβριο του 2024.

«Έχουν χαράξει διαδρομή εξόδου από την Τεχεράνη σε περίπτωση που κρίνουν αναγκαία τη φυγή», ανέφερε η πηγή, η οποία περιλαμβάνει «συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων στο εξωτερικό και μετρητών ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής διαφυγή τους».

Η μεγάλη περιουσία

Ο Χαμενεΐ είναι γνωστό ότι ελέγχει ένα τεράστιο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων, ορισμένα από τα οποία υπάγονται σε έναν από τους ισχυρότερους οργανισμούς του Ιράν, το Setad. Το Setad είναι μέρος ενός συστήματος ημικρατικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που φημίζονται για την αδιαφάνεια των οικονομικών τους.

Εκτιμήσεις ανεβάζουν τη συνολική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων στα 95 δισ. δολάρια, σύμφωνα με έρευνα του Reuters το 2013, περιλαμβάνοντας ακίνητα και εταιρείες που ελέγχονται από τον ίδιο.

Οι μαζικές διαδηλώσεις

Τις τελευταίες εβδομάδες μαζικές διαδηλώσεις, που πυροδοτήθηκαν από τις οικονομικές δυσκολίες, έχουν εξαπλωθεί σε πόλεις σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ιερής πόλης Κομ.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τις δυνάμεις καταστολής -που απαρτίζονται από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την πολιτοφυλακή Μπασίτζ, την αστυνομία και τον στρατό- ότι χρησιμοποιούν βίαια μέσα, όπως πραγματικά πυρά, δακρυγόνα και υδροβόλα, για να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις.

Οι δυνάμεις αυτές τελούν υπό τον απόλυτο έλεγχο του Χαμενεΐ, ο οποίος αποτελεί την υπέρτατη πηγή εξουσίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, υπερισχύοντας του στρατού, της Δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης. Βασίζεται στους IRGC ως βασικό πυλώνα ισχύος για την επιβολή των αποφάσεών του.

Η λιποταξία και η αυτομόληση δεν είναι εύκολες, καθώς ο Χαμενεΐ προστατεύει τους πιστούς του, ελέγχει κρίσιμους διορισμούς και την ασφάλειά τους, σύμφωνα με ψυχολογικό προφίλ δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών που είδαν οι Times.

«Ο αδύναμος ηγέτης»

Η έκθεση αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ είναι «πιο αδύναμος, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά» μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ πέρυσι. Έχει εμφανιστεί ελάχιστα δημόσια και, αξιοσημείωτα, δεν έχει εμφανιστεί ούτε ακουστεί τις τελευταίες ημέρες των διαδηλώσεων. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, είχε καταφύγει σε καταφύγιο, αποφεύγοντας τη μοίρα άλλων υψηλόβαθμων στελεχών των IRGC, γεγονός που ενίσχυσε την «εμμονή του με την επιβίωση».

Χαρακτηρίζεται ως «παρανοϊκός» ηγέτης, χαρακτηριστικό που διαμόρφωσε και το σχέδιό του να εγκαταλείψει το Ιράν αν οι δυνάμεις του τον εγκαταλείψουν. «Από τη μία είναι έντονα ιδεολογικά προσανατολισμένος, από την άλλη όμως είναι πραγματιστής σε ό,τι αντιλαμβάνεται: βλέπει τον τακτικό συμβιβασμό ως μέσο για έναν μακροπρόθεσμο, μεγαλύτερο σκοπό. Σκέφτεται μακροπρόθεσμα», αναφέρει η έκθεση.