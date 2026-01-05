Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας σειρά συνεντεύξεων σε ενημερωτικά μέσα, με αντικείμενο την επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο χαρακτηρίζει κατηγορούμενο ναρκοτρομοκράτη και παράνομο πρώην δικτάτορα της Βενεζουέλας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο Ρούμπιο επανέλαβε την «ακλόνητη δέσμευση» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει το Δυτικό Ημισφαίριο από το να εξελιχθεί σε ασφαλές καταφύγιο για δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, ιρανικούς πληρεξούσιους και εχθρικά καθεστώτα που, όπως αναφέρεται, απειλούν την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αλλά σε πόλεμο κατά των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για εισβολή ή εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί όλα τα διαθέσιμα μέσα πίεσης, έως ότου υπάρξουν αλλαγές που θα διασφαλίζουν, όπως είπε, τα αμερικανικά συμφέροντα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Τέλος, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί το ζήτημα της Βενεζουέλας άμεσα συνδεδεμένο με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και δηλώνει αποφασισμένη να αποτρέψει την παρουσία και δράση χωρών και οργανώσεων που θεωρεί εχθρικές στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Τα σημεία – «κλειδιά» του Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αλλά σε πόλεμο κατά των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών, διευκρινίζοντας ότι η πρόσφατη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο δεν συνιστά εισβολή ούτε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Όπως ανέφερε, αμερικανικές δυνάμεις βρέθηκαν στο έδαφος της Βενεζουέλας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιχείρησης σύλληψης.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η κυβέρνηση Τραμπ είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει στο Δυτικό Ημισφαίριο να μετατραπεί σε βάση επιχειρήσεων για αντιπάλους, ανταγωνιστές και εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα άμεσης εθνικής ασφάλειας. Όπως σημείωσε, οι πρώτες προτεραιότητες της Ουάσινγκτον περιλαμβάνουν τον τερματισμό της διακίνησης ναρκωτικών, την απομάκρυνση της ιρανικής επιρροής και της Χεζμπολάχ από τη Βενεζουέλα, καθώς και τη διακοπή της χρήσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας για την ενίσχυση εχθρικών προς τις ΗΠΑ δυνάμεων.

«Αυτό είναι το Δυτικό Ημισφαίριο. Εδώ ζούμε — και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο Δυτικό Ημισφαίριο να γίνει ορμητήριο για αντιπάλους, ανταγωνιστές και αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η υπόθεση της Βενεζουέλας δεν μπορεί να συγκρίνεται με προηγούμενες στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικό γεωπολιτικό πλαίσιο και διαφορετική αποστολή, με άμεσο αντίκτυπο στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές ανοικτές έως ότου υπάρξουν απτές αλλαγές.

Αναφερόμενος στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν τον αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόεδρο ή αρχηγό κράτους, χαρακτηρίζοντάς τον παράνομο πρώην πρόεδρο και κατηγορούμενο διακινητή ναρκωτικών, ενώ επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης που εξακολουθούν να τον αποκαλούν «Πρόεδρο Μαδούρο». «Ο Μαδούρο δεν είναι απλώς ένας κατηγορούμενος για έμπορος ναρκωτικών. Ήταν ένας παράνομος πρόεδρος. Δεν ήταν αρχηγός κράτους. Συνεχίζω να βλέπω αυτά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης να τον αποκαλούν “Πρόεδρο Μαδούρο” και “αρχηγό του κράτους”. Δεν ήταν αρχηγός του κράτους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

